Eine Abstimmung über die flächendeckende Einführung von Distanzelektroimpulsgeräten, sogenannte Taser, im Einsatz- und Streifendienst der Polizei stand am Mittwoch in der Bürgerschaft zwar nicht auf der Tagesordnung. Trotzdem steht nach der Debatte eines fest: Es wird sie in Bremen nicht geben.

Die SPD und allen voran Innensenator Ulrich Mäuer sind dafür, Grüne und Linke lehnen sie ab. Und da mochten sich die Oppositionsparteien am Mittwoch noch so sehr auf die Seite des Innensenators schlagen - „Wir unterstützen Sie, Herr Mäurer“ -, nach den Regeln des Rot-Grün-Roten Koalitionsvertrages ist das Thema damit vom Tisch. Ohne Einigkeit innerhalb der Koalition gibt es keinen Beschluss.

Anders könnte dies in Bremerhaven aussehen, wo die Polizei die Taser in den vergangenen zwei Jahren getestet hat. Hier verläuft für Ulrich Mäurer „eine Schmerzgrenze“, wie er in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft betonte. Soll heißen, nachdem die Ortspolizei in Bremerhaven so viel Mühe und Zeit in den Modellversuch gesteckt habe, unter anderem in die Ausbildung von zwei Dutzend Beamten, werde er ihr die sechs erprobten Taser nicht wieder wegnehmen. Mäurer kündigte einen entsprechenden Vorschlag für die Sitzung der Innendepuation im April an.