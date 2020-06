In diesem Gebäude in der Birkenstraße hat der Landesrechnungshof seinen Sitz. (Frank Thomas Koch)

Frau Sokol, Bremen will sich mit dem Bremen-Fonds wieder umfangreich verschulden. Worauf ist dabei zu achten?

Bettina Sokol: Seit diesem Jahr ist Bremen an die sogenannte Schuldenbremse gebunden. Das heißt mit anderen Worten, dass sowohl das Grundgesetz als auch unsere Landesverfassung es grundsätzlich verbieten, neue Schulden aufzunehmen. Erlaubt ist dies ausnahmsweise nur, wenn die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt ist infolge einer Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation, die sich staatlicher Kontrolle entzieht. Um von dieser Möglichkeit Gebrauch machen zu können, sind weitere verfassungsrechtliche und einfachgesetzliche Vorgaben einzuhalten. So muss etwa eine qualifizierte Mehrheit in der Bürgerschaft der Verschuldung zustimmen und zugleich einen konkreten Tilgungsplan beschließen.

Die Schuldenaufnahme darf vor dem eben genannten Hintergrund natürlich nicht uferlos sein, sondern muss auf den notwendigen Umfang begrenzt bleiben. Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze im Umgang mit öffentlichen Geldern haben zudem in allen Zeiten Gültigkeit, etwa die Gebote von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Wer alle möglichen Ausgaben willkürlich mit der Notsituation rechtfertigen wollen würde, wäre schlecht beraten. Natürlich können nicht die Wunschlisten der letzten zwanzig Jahre aus den Schubladen gezogen werden, um die Ausgaben dafür mit den aktuellen Pandemie-Folgen zu begründen. Das wäre weder rechtmäßig noch seriös. Und nicht zuletzt bestünde damit das Risiko, dass Bremen die jährlichen Sanierungshilfen von 400 Millionen Euro vom Bund möglicherweise nicht bekäme.

Die Neuverschuldung als solche ist – wie gesagt – nur in engem Zusammenhang mit den Pandemie-Folgen zulässig. Anders als manche anderen Länder wählt Bremen nach den mir bisher bekannten Planungen den Weg, innerhalb seines zu beschließenden Haushalts den Pandemie-Folgen Rechnung zu tragen. Gegenüber beispielsweise der Einrichtung eines Sondervermögens außerhalb des Haushalts hat dies Vorteile. So bleibt das Budgetrecht des Parlaments unangetastet, und es ist ein höheres Maß an Transparenz damit verbunden.

Die Altschulden sind für Bremen eines der größten Probleme. Die Zinslast dafür ist zwar seit Jahren relativ konstant, beträgt jährlich aber immerhin jeweils um die 600 Millionen Euro, die Bremen gut für andere Zwecke einsetzen könnte. Zu vernachlässigen sind die Altschulden also keineswegs. An die Sanierungshilfen ist schließlich auch eine Tilgungsverpflichtung in Höhe von durchschnittlich 80 Millionen Euro pro Jahr geknüpft.

Es ist für Bremen in der Tat besonders bitter, nach der zehnjährigen, mühseligen Konsolidierungsphase nun mit der Pandemie und ihren Folgen konfrontiert zu sein. Das ändert aber nichts daran, dass die Schuldenbremse Verfassungsrang besitzt. Sie ist einzuhalten und eine Neuverschuldung nur unter den eben beschriebenen engen Voraussetzungen möglich.

