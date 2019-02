Die Schaffermahlzeit bleibt vorerst fest in Männerhand. (Frank Thomas Koch)

Das ist bei der Pressekonferenz zur diesjährigen Schaffermahlzeit am Mittwoch deutlich geworden. So sicher wie der Fall der Berliner Mauer werde sich das Haus Seefahrt für die Mitgliedschaft von Frauen öffnen, versicherte Thilo Schmitz, der zweite Schaffer. Allerdings wird es auch vorerst bis 2021 keine weiblichen Schaffer geben. Die Generalversammlung des Hauses Seefahrt beschloss in ihrer Sitzung am Dienstag, Christian Jacobs, Johann Smidt und Cornelius Strangemann zu den neuen Schaffern des Jahrgangs 2021 zu küren. Mit der neuen Präses der Handelskammer, Janina Marahrens-Hashagen, wurde nach eigenen Angaben ein Übereinkommen getroffen, wonach sie während ihrer Amtszeit zu jeder Schaffermahlzeit eingeladen wird.

Bei der traditionellen Veranstaltung am 8. Februar versammeln sich rund 100 kaufmännische und rund 100 seemännische Mitglieder der Stiftung Haus Seefahrt sowie etwa 100 auswärtige Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Verwaltung. Seit 2015 sind auch Damen als Gäste zugelassen. Drei regelmäßig wechselnde kaufmännische Mitglieder der 1545 gegründeten Stiftung, die Schaffer, organisieren und bezahlen das Essen. Während der Mahlzeit werden Spenden für den Fortbestand der Stiftung Haus Seefahrt gesammelt. Sie unterstützt in Not geratene Seeleute und ihre Hinterbliebenen und fördert Nautik-Studierende.

Die Diskussion um Frauen bei Bremer Traditionsveranstaltungen keimte Ende Januar auf, nachdem Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) nicht offiziell bei der Eiswette vertreten konnte, obwohl sie dem Protokoll nach die offizielle Vertreterin des Regierungschefs ist. Denn Frauen sind beim Eiswettfest nicht zugelassen. Die Nichteinladung von Linnert, die ebenfalls Finanzsenatorin ist, erzürnte auch Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Er sagte seine Teilnahme kurzerhand ab.

Bürgermeister Sieling als Regierungschef des kleinsten Bundeslandes musste seine Teilnahme absagen, weil er an der Trauerfeier für den bei einem Attentat getöteten Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz war. Danzig ist Partnerstadt Bremens.