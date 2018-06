In den gebundenen Formen der Ganztagsschulen ist die Betreuung bis in den Nachmittag für alle Schüler verpflichtend. (dpa)

Die Mitglieder des Beirates Vahr haben auf ihrer letzten Sitzung vor den Sommerferien einstimmig den Plänen zur Schulstandortplanung des Ressorts von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) zugestimmt. In der von allen Fraktionen getragenen Stellungnahme begrüßt der Beirat insbesondere den Umbau der Grundschulen Witzlebenstraße und In der Vahr von offenen zu gebundenen Ganztagsschulen.

Diese Pläne folgen dem allgemeinen Trend, das Ganztagsangebot an Bremens Schulen auszubauen. "Insgesamt kann man sagen, dass alle offenen Ganztagsschulen zu gebundenen Schulen umgebaut werden sollen", machte Karla Wagner von der Bildungsbehörde deutlich.

In den gebundenen Formen der Ganztagsschulen ist die Betreuung bis in den Nachmittag für alle Schüler verpflichtend, in der offenen Form haben die Eltern dagegen die Wahlmöglichkeit, ob ihre Kinder bis in den Nachmittag betreut werden sollen. An der Größe der Schulen in der Vahr wird sich den aktuellen Plänen nach zunächst nichts ändern: Die Grundschule In der Vahr soll weiterhin dreizügig und die Schule in der Witzlebenstraße vierzügig bleiben.

Ähnliche Pläne verfolgt die Schulbehörde für die Oberschule Kurt-Schumacher-Allee (KSA). Diese möchte die Behörde von einer teilgebundenen zu einer gebundenen Ganztagsoberschule ausbauen. Ganztagsbetreuung bis in die Klassenstufe zehn ist derzeit an Oberschulen in Bremen noch eine Seltenheit. Der Beirat unterstützt mit seiner Stellungnahme diese Pläne. Weder an der KSA noch an der Oberschule Julius-Brecht-Allee (JBA) ist eine Erhöhung der Schülerzahlen geplant.

Zustimmung gab es vom Beirat auch für das Vorhaben, die Georg-Droste-Schule und das Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum Ost (Rebuz) in einem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Schule an der Bardowickstraße unterzubringen. Bisher hat die Georg-Droste-Schule ihren Standort in direkter Nachbarschaft zur Grundschule An der Gete in Schwachhausen. Die Grundschule allerdings soll vierzügig ausgebaut werden. Ein Neubau und Umzug der Schule für Sehbehinderte in die Bardowickstraße würde den Weg für den Ausbau der Grundschule An der Gete frei machen.

Überlaufventil Sebaldsbrück

Tim Haga (CDU) wollte wissen, warum die Behörde die Kapazitäten in der Vahr nicht erhöht, wo sie doch im Prinzip von steigenden Schülerzahlen in der Vahr ausgehe. Das "Überlaufventil" für die Vahr sei die Oberschule Sebaldsbrück, die sechszügig ausgebaut werden solle sowie die direkt benachbarte Grundschule in der Parsevalstraße, so Karla Wagner.

Sprich: Sollte es bis 2025 doch mehr Schüler als auf Grundlage der Daten des Statistischen Landesamtes berechnet in der Vahr geben, müssten diese auf Schulen im benachbarten Ortsteil Sebaldsbrück ausweichen. In unmittelbarer Nähe befindet sich außerdem noch die Schule An an der Gete.

Christian Sauter, Schulleiter der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee, gab zu bedenken, dass in die Berechnung der Schulbehörde die geplante Bebauung der Rennbahn noch nicht eingeflossen sei. "Vielleicht kommen die Prognosen dann doch nicht so hin." Wenn die Rennbahn bebaut werde, dann müsse natürlich nachgesteuert werden, so Karla Wagner.

Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD) fand lobende Worte. "Dass das Rebuz in die Bardowickstraße kommt, ist sehr gut, so bleibt die öffentliche Fläche für eine Schule erhalten." Ein Punkt, der noch in die weiteren Überlegungen einbezogen werden müsse, sei die Turnhalle auf dem Schulgelände an der Bardowickstraße. "Ich denke, es ist ganz wichtig, dass diese Turnhalle erhalten bleibt, nicht nur für die Schule, sondern für den gesamten Stadtteil."

Der Hintergrund ist, dass Vereine und Schulen im Stadtteil große Probleme haben Turnhallenzeiten zu bekommen, da viele Hallen sanierungsbedürftig sind. So musste Anfang des Jahres die Turnhalle der Grundschule In der Vahr wegen Schimmelbelastung geschlossen werden.