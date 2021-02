Feuerwehreinsatzkräfte mit Atemschutzgeräten haben am Dienstag bei einem Kellerbrand in der Neustadt drei Bewohner gerettet. (Warnke / Feuerwehr Bremen)

Die Bremer Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Kellerbrand in der Neustadt ausgerückt. Einsatzkräfte unter Atemschutz retteten aus dem betroffenen zweigeschossigen Wohngebäude an der Essener Straße zwei Personen, eine weitere zudem aus dem Nachbargebäude.

Zwei der Geretteten mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, teilt die Feuerwehr mit. Ein Anwohner hatte den Brand um 13.14 Uhr gemeldet.

Wie es zu dem Feuer im Kellerraum des Gebäudes kam, ist bislang unklar, so die Wehr. Insgesamt waren rund 65 Feuerwehr- und Rettungskräfte bei dem Einsatz vor Ort.