Die Kelly Family kommt 2019 erneut für ein Konzert nach Bremen. (emsn.de/Christina Klinghagen)

Im März begeisterte die Kelly Family auf ihrer Comeback-Tour das Bremer Publikum, nun können sich die Fans auf ein weiteres Konzert freuen. Im Dezember 2019 kommt die irische Folk-Pop-Rock-Band erneut in die ÖVB-Arena. Das Konzert soll ein besonderes werden, gefeiert wird das 25-jährige Jubiläum des Erfolgsalbums "Over The Hump". Viele Lieder daraus hat die Band seit sehr langer Zeit nicht mehr live gespielt. Außerdem werden die Songs des Albums in der Reihenfolge der original Tracklist gespielt. In der zweiten Hälfte sollen dann die größten Hits der 40-jährigen Bandgeschichte zu hören sein.

Konzerte ohne Paddy und Maite

Trotz der guten Nachrichten für die Fans, gibt es auch einen bitteren Beigeschmack. Auch auf der Tour im kommenden Jahr werden Paddy und Maite nicht dabei sein. Paddy, der heute als Michael Patrick Kelly auftritt, ist mittlerweile als Juror bei der Castings-Show "The Voice of Germany" zu sehen. Maite Kelly ist in der Schlagerbranche erfolgreich.

Neben Bremen stehen im Norden noch Konzerte in Braunschweig, Kiel, Hannover und Hamburg an. Für das Konzert in Bremen sollten sich die Fans den 12. Dezember 2019 rot im Kalender markieren. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. (haf)