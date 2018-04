Beseitigten Äste, die der Oberleitung der Bahnstrecke zu nahe kamen: Mitarbeiter einer Spezialfirma, die die Deutsche Bahn für die Arbeiten im Stadtwald beauftragt hatte. (Frank Thomas Koch)

So richtig „stinksauer“ sei er, sagt Thorsten Schumann. Der Grund seiner Empörung: die Fällaktion an der Bahnstrecke Bremen-Hamburg im Stadtwald. Es werde „abgeholzt wie Nix Gutes“ und das mitten in der Brut- und Setzzeit. Es sei ein „Unding“, dass die Deutsche Bahn „mit Kettensägen alles aus den Fugen“ bringe. Als Hundehalter wie er selbst habe man sich zurecht an den Leinenzwang zu halten, um Tiere bei der Brutpflege nicht zu stören. „Hundehalter zahlen deftige Strafen, wenn dies nicht eingehalten wird.“ Doch bei der Bahn werde offenbar eine Ausnahme gemacht. "Es haben alle, die man dort antraf, mit dem Kopf geschüttelt."

Mit den Bestimmungen zur Brut- und Setzzeit hat die Bahn zwar nichts zu schaffen, da sie für Jäger und Hundehalter gelten. Allerdings gibt es auch noch das Bundesnaturschutzgesetz mit seinem Schutzpassus für wild lebende Tiere und Pflanzen. Danach dürfen Bäume außerhalb von Wäldern oder gärtnerisch genutzten Grundflächen vom 1. März bis 30. September nicht radikal gekappt werden, nur schonende Form- und Pflegeschnitte sind erlaubt. Daran halte man sich, sagt eine Bahnsprecherin. „Uns ist durchaus bewusst, was wir nicht dürfen.“ Bei den Maßnahmen an der Bahnstrecke im Stadtwald handele es sich um „routinemäßige Baumpflegearbeiten“. Es würden nur Äste entfernt, die eine Gefahr für die Oberleitung darstellten.

„Was da noch stand, galt rechtlich nicht mehr als Baum“

Danach sieht es allerdings nicht aus, wenn kreischende Motorsägen wuchtige Baumstämme zu Fall bringen. Und doch trügt der Schein. Denn nicht die Deutsche Bahn legt Hand an, sondern der Bürgerparkverein. Streng genommen fallen der Säge noch nicht einmal Bäume zum Opfer. Nur noch fünf bis sechs kahle Stämme würden entfernt, sagt Parkdirektor Tim Großmann, die Kronen seien bereits im Winter heruntergenommen worden. „Was da noch stand, galt rechtlich nicht mehr als Baum.“ Eine Kollision mit dem Fällverbot liege deshalb nicht vor. „Die Fällarbeiten wurden am 1. März gemäß den gesetzlichen Vorgaben beendet.“ Eigentlich hätten bereits im Winter auch die Stämme am Bahndamm fallen sollen, doch die von der Bahn zertifizierte Firma kam mit ihren Arbeiten nicht zum Abschluss. Mit der aktuellen Fällaktion hat der Bürgerparkverein die letzten Sturmschäden vom Oktober 2017 jetzt in Eigenregie beseitigt.

Dabei kamen dem Bürgerparkverein die Routinearbeiten der Bahn sehr gelegen. Weil dafür ohnehin eine Oberleitung abgeschaltet werden musste, nutzte Großmann die Gunst der Stunde, um in Absprache mit der Bahn eigene Mitarbeiter in den Stadtwald zu schicken. Eine auf Fällarbeiten spezialisierte Firma zu engagieren sei wegen der „Auftragsinvasion“ der Deutschen Bahn kaum möglich, sagt Großmann. Mit anderen Worten: Am Bahndamm waren gleichzeitig Beschäftigte des Bürgerparkvereins und der Bahn zugange.

Bremer Umweltressort war informiert

Über die Baumpflegearbeiten der Bahn war das Bremer Umweltressort informiert. „In diesem Fall ist die Kommunikation besser gewesen“, sagt Umweltstaatsrat Ronny Meyer. Soll heißen: besser als im Februar und März, als die Behörde sich nur unzureichend unterrichtet fühlte über den Kahlschlag an den Bahndämmen in Bremen-Nord und Horn-Lehe. Dennoch: „Einen Rückschnitt in den Wintermonaten und nicht erst im April hätten wir selbstverständlich vorgezogen.“

Doch diesen Einwand will die Bahn nicht gelten lassen. „Die Maßnahmen dienen der Wiederherstellung von Signalsichten, der Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände der Vegetation zu den Oberleitungsanlagen und zur Herstellung von Sicherheitsräumen neben dem Gleis sowie der Bestandspflege“, heißt es in einer Stellungnahme. Nichts zu tun hätten diese Arbeiten mit den umstrittenen Kahlschlägen im Zuge des „Aktionsplans Vegetation“, mit dem die Bahn die Konsequenzen aus den Sturmschäden des vergangenen Jahres zieht. Wobei der Blick allerdings durchaus nach vorne geht. „Bei den jetzigen Routinearbeiten wollen wir auch sehen, was vielleicht nach Ende des Fällverbots ab Herbst gemacht werden kann“, sagt eine Bahnsprecherin.

Mehr zum Thema Nach Sturm „Friederike“ Bahn will Grünschnitt intensivieren Am Tag nach dem Sturm „Friederike“ war für Fahrgäste in Bremen undurchsichtig, welche Züge wieder ... mehr »

Insgesamt haben die Stürme in Bürgerpark und Stadtwald 140 bis 150 Bäume beschädigt, davon zehn am Bahndamm auf der Stadtwaldseite. Rund 70 bis 80 Bäume mussten laut Großmann sofort gefällt werden, später seien noch einmal 50 bis 60 Bäume hinzugekommen. Mit der aktuellen Fällaktion im Stadtwald ist die Beseitigung der Sturmschäden 2017 abgeschlossen. Darauf jedenfalls setzt Großmann: „Wir hoffen, dass sich nichts mehr zeigt.“