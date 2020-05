Die Kfz-Zulassung ist in Bremen jetzt komplett online möglich. (Markus Scholz/dpa)

In der Stadt Bremen können Fahrzeuge ab sofort übers Internet neu zugelassen, umgeschrieben oder wieder zugelassen werden. Damit ist der Online-Service i-Kfz komplett, wie die Behörden für Finanzen und Inneres am Mittwoch mitteilten. Bisher konnten bereits die Kfz-Stilllegung sowie die Wiederzulassung für denselben Halter beziehungsweise dieselbe Halterin digital abgewickelt werden. Eigentlich sollte die digitale Zulassung von Kraftfahrzeugen bereits ab Oktober 2019 bundesweit möglich sein. Grund für die Verzögerung in Bremen und auch in anderen Kommunen waren Probleme rund um das System, mit dem die Nutzer die Gebühren für An- und Ummeldungen online entrichten können. Ziel des Projektes ist es, die Fahrzeugzulassung einfacher, bequemer und effizienter zu gestalten und dadurch Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Mit der Digitalisierung können Fahrten zur Zulassungsstelle vermieden werden.