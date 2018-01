Zack und rein: Kickern in der Markthalle 8 in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Schnell, ansatzlos und mit einem Knall wird der Ball im Tor versenkt. Schnelligkeit und Reaktionsvermögen sind wichtig, wenn sich die Plastikfiguren an den Eisenstangen drehen. Tischfußball ist längst nicht mehr nur ein Kneipenspiel – das zeigte sich am Donnerstagabend in der Markthalle 8 am Domshof.

Thorben Köhn, Betreiber des Start-ups Flixen, veranstaltete in der Halle ein Kickerevent. An sieben Tischen wurden die Gewinner von zehn Kisten Bier und einigen weiteren Preisen ermittelt. Das sorgte dafür, dass sich die Markthalle am Abend gut füllte und bis in die Nacht ein reges Treiben herrschte.

Mit dem ehemaligen Bremer Bundesliga-Schiedsrichter und jetzigen Sky-Fußball-Experten Peter Gagelmann griff auch ein Promi ins Kickerspiel ein. Gagelmann war Schirmherr des Events. Das Turnier ist auch ein Probelauf für weitere Veranstaltungen in Bremen, die während der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in Russland geplant sind.