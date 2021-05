Schulleiter Saidu Sesay (v.l.) und Nählehrer Anthony J. Turay freuen sich über die Kurzwarenspenden aus Bremen, die Lars Bessel übergibt. (privat)

Eigentlich wollte Sarah von Oppeln-Bronikowski aus der Gartenstadt Süd nur ein paar Knöpfe für ein nachhaltiges und soziales Projekt in Westafrika sammeln und hat deshalb zu Jahresanfang einen Aufruf im WESER-KURIER gestartet. Am Ende stand ihr kompletter Keller voller Kisten mit Kurzwaren.

Die ersten 40 Kilogramm Knöpfe, Reißverschlüsse und Nähgarne aus Bremen hat Lars Bessel aus Nortorf in Schleswig-Holstein jetzt an seinem Bestimmungsort in Kamakwie im Norden von Sierra Leone übergeben. Als der Verleger nach 7500 Kilometern Anreise die prall gefüllten Koffer vor den Augen von Schulleiter Saidu Sesay und Nählehrer Anthony J. Turay öffnete, war deren Freude groß.

Denn solche Kurzwaren benötigen die jungen Schneiderinnen, die

gerade die Berufsschule verlassen haben, besonders dringend. Sie produzieren in Bessels Auftrag in einem an die Berufsschule in Kamakwie angegliederten Trainings- beziehungsweise Gründerzentrum sogenannte „Lionbags“. Das sind Tragetaschen aus gebrauchten Zementsäcken in Kombination mit farbenfrohen afrikanischen Stoffen.

Auf diese Weise können sie ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Sprich: Ihnen bleibt somit die Flucht nach Europa erspart. Mit dem sozialen Umweltprojekt verfolgt Lars Bessel nach eigener Auskunft das Ziel, in einem der ärmsten Länder der Welt fair bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und die Natur von Plastikmüll zu befreien.

"Zementbeutel und Stoffe sind auch im tiefsten Busch zu bekommen“, berichtet der Nortorfer. „Kurzwaren sind hingegen Mangelware.“ Deshalb freuen ihn als auch die junge Frau aus der Gartenstadt Süd, dass die Bremerinnen und Bremer besonders großzügig Knöpfe, Reißverschlüsse und Nähgarne gespendet haben. Weil nur ein kleiner Teil übergeben werden konnte, denkt Lars Bessel inzwischen über einen Seecontainer für den Transport nach.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über das soziale Recyclingprojekt gibt es im Internet unter www.lionbag.de.