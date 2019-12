Während des Einsatzes war die Schiffdorfer Chaussee gesperrt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Bremerhaven ist am Donnerstagabend ein Kind leicht verletzt worden. Ein technischer Defekt hatte beim Anzünden eines Gasofens eine Verpuffung verursacht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Die Bewohner des Hauses in der Schiffdorfer Chaussee bekämpften den Folgebrand der Gasflasche zunächst mit einem Feuerlöscher selbst, bevor sie das Gebäude verließen. Einsatzkräfte sperrten zwischenzeitlich die Chaussee und holten anschließend die Gasflasche, aus der zunächst noch Gas austrat, ins Freie.

Ein Kind der siebenköpfigen Familie wurde mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Unterdruckbelüftung konnte die Familie zurück in ihre Wohnung. (dpa/lni)