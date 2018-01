Bremen-Hemelingen

Kind von Lkw angefahren

Ein vierjähriges Kind ist am Samstagnachmittag von einem Lkw angefahren worden. Das teilte die Polizei Bremen am Montag mit. Der Junge kam mit einer schweren Knieverletzung in ein Bremer Krankenhaus.