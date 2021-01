Die Reittherapie gehört seit Jahren bei St. Petri zum festen freizeitpädagogischen Angebot für Kinder und Jugendliche. (fr)

Zusammen sind wir stärker – unter dieser Überschrift lässt sich das gemeinsame Ziel der beiden Bremer Stiftungen St. Petri Waisenhaus von 1692 und Alten Eichen von 1596 zusammenfassen. Sie wollen Gutes für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Bremen tun. Um sie noch besser unterstützen zu können, haben sich die beiden Stiftungen nun zu der neuen gemeinnützigen Gesellschaft "Petri & Eichen – Diakonische Kinder- und Jugendhilfe Bremen" zusammengeschlossen. Sie will "Räume zur Entwicklung von Kindern und zur Entfaltung von Jugendlichen“ schaffen.

„Wir bieten Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien", sagt Vorstandsmitglied Tobias Stuber. Die materielle und ideelle Förderung gemeinnütziger Körperschaften, an denen die Stiftung unmittelbar beteiligt ist, stellt er als einen Stiftungszweck besonders heraus. Durch die engere Kooperation der beiden Stiftungen solle vor allem die Unterbringung, Betreuung, Unterstützung und Pflege von benachteiligten Kindern, Jugendlichen und verhaltensauffälligen jungen Menschen weiter verbessert werden.

„Viele von ihnen können nicht in Gemeinschaft mit ihren Eltern aufwachsen", berichtet Stuber. Oder aber es sei keine ausreichende familiäre Betreuung gewährleistet. Diese Kinder und Jugendlichen benötigen nach Aussage Stubers Hilfen zur Eingliederung in die Gemeinschaft oder Hilfe in besonderen Lebenslagen.

„Unsere Angebote umfassen stationäre, teilstationäre und ambulante Hilfen sowie Angebote der offenen Jugendarbeit und der Kindertagesbetreuung“, führt das Vorstandsmitglied aus. Dazu zählen unter anderem auch Jugendhäuser in Bremen, 25 Wohngruppen, sieben Tagesgruppen und ambulante Teams. Die Einrichtungen liegen vornehmlich in Bremer Stadtteilen, unter anderem in Tenever, Huchting, Hemelingen und in der Vahr, aber auch in Stuhr im Landkreis Diepholz und im Landkreis Osterholz. Unter dem Dach der neuen Gesellschaft, die Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt, stehen den Kindern, Jugendlichen und Familien nun mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Seite. Zu den Aktivitäten, welche die neue gemeinnützige Gesellschaft "Petri & Eichen" fördern, gehören beispielsweise die Reittherapie oder auch die Mokickgruppe mit vier Kinder-Crossbikes. Für das letztgenannte Angebot "benötigen wir vor allem Zubehör und Ersatzteile wie Helme in unterschiedlichen Größen sowie Schutzkleidung", sagt Tobias Stuber. Für dieses Jahr steht ferner die Erneuerung der Spielgeräte auf dem Gelände Sudwalder Straße ganz oben auf der Wunschliste der Kinder; Tischtennisplatte, Schaukel und Drehscheibe müssen erneuert werden.

In dem Zusammenhang weist Tobias Stuber darauf hin, dass Kinder- und Jugendmaßnahmen maßgeblich durch Spenden finanziert werden. "Den Stiftungszweck erfüllt die Stiftung insbesondere durch Spenden an die neue Gesellschaft 'Petri & Eichen'." Bremerinnen oder Bremer könnten ihre Zuwendung auch einem Projekt zuweisen. "Die Spenden gelangen zu 100 Prozent dorthin."

Dem Bremer Wirtschaftsprüfer Stuber macht die freiwillige Aufgabe nach eigener Aussage viel Freude. Die beiden Stiftungen und Vorstände seien zu 100 Prozent ehrenamtlich tätig, sagt er. Ihre Aufgabe ist die Verwaltung der Immobilien und des Geldvermögens für den Stiftungszweck, sie vertreten die Stiftung als Gesellschafterin im Kuratorium von "Petri & Eichen" und bringen dabei auch berufliche Kenntnisse ein.

Näheres online unter www.stiftung-stpetribremen.de oder www.petriundeichen.de.