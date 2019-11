Sozialsenatorin Anja Stahmann stellte am Freitag in der Mensa der Oberschule Leibnitzplatz die Ergebnisse der Spielleitplanung Neustadt vor. Der Verein "SpiellandschaftStadt" hatte Ideen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen zur Stadtentwicklung gesammelt. (Christina Kuhaupt)

Legosteine am Wegesrand und Balancieren auf der Bordsteinkante – wenn es nach den über 5000 Kindern ginge, die in der Neustadt leben, sähe ihr Stadtteil völlig anders aus als heute. Dass zumindest ein Teil dieser Wünsche umgesetzt wird, hat sich der Verein „SpiellandschaftStadt“ zum Ziel gesetzt. Im Rahmen eines Pilotprojektes zur Erschließung neuer Spielräume hatte der Verein zwischen März und Oktober dieses Jahres zusammen mit 100 Kindern und Jugendlichen Streifzüge durchs Quartier unternommen. Ziel des Projekts: ihre Bedürfnisse und Interessen von Anfang an in Planungsprozesse der Stadtentwicklung mit einzubeziehen. Am Freitag stellten Vertreter des Vereins zusammen mit Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) die Ergebnisse dieser sogenannten Spielleitplanung vor.

Senatorin Stahmann möchte Bremen lebenswerter machen

„Wir wollen diesen Prozess in allen Stadtteilen umsetzen und so die Stadt insgesamt Schritt für Schritt lebenswerter machen. Nicht für Kinder und Jugendliche, sondern für Bremerinnen und Bremer insgesamt. Insofern ist der Prozess in der Neustadt beispielgebend“, sagte Senatorin Stahmann bei der Vorstellung des Konzepts. Vor anwesenden Vertretern von Beiräten aus anderen Stadtteilen warnte sie aber auch vor allzu hohen Erwartungen. „Um wichtige Vorhaben anzustoßen, braucht es manchmal einen langen Atem.“

In der Neustadt sollen nun zunächst die Kernthemen der Planungsgruppe angegangen werden. Eines dieser sogenannten Anschubprojekte hat den Zweck, besondere Gefährdungslagen sichtbar zu machen. Deshalb sollen Kinder durch Aktionen und Plakatierungen auf kritische Verkehrspunkte aufmerksam gemacht werden. Eine weitere Neuerung soll am Werdersee kommen. Rund um den Deichschartkiosk sollen Spielgeräte und – in den warmen Sommermonaten – mobile Sitzmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche aufgestellt werden.

Ein weiterer Wunsch der Kinder sei auch gewesen, die Straßen in den Wohngebieten völlig autofrei zu machen, resümierten Anke Bitkau und Carola Sonnwald von SpiellandschaftStadt. Deshalb soll nun bei einem Straßenspielfest in der Neustädter Kantstraße auf die Möglichkeit hingewiesen werden, Straßen in temporäre Spielstraßen umwidmen zu lassen. So soll die Zahl solcher Umwidmungs-Anträge erhöht werden. Die Kantstraße ist bereits jetzt in den Sommermonaten regelmäßig für den Autoverkehr gesperrt.

Bis zur endgültigen Umsetzung der Pläne ist es aber noch ein langer Weg. Aus dem Sozialressort heißt es, dass sich als Nächstes die Stadtteilgremien mit den Planungen von Verein und Senatorin befassen werden. Auch die Beiräte und Fachausschüsse müssten noch mit einbezogen werden. Erst danach könnten die Ideen unter der Regie des Fachdienstes Spielraumförderung umgesetzt werden – allerdings nur vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Bereits in der Vergangenheit hatte es Spielleitplanungen für die Stadtteile Osterholz und Schwachhausen gegeben. Deren Konzept gilt aber mittlerweile als überholt. Insbesondere auf Anregungen und Wünsche von Jugendlichen sollte deshalb bei den Erhebungen in der Neustadt Rücksicht genommen werden. „Wir haben festgestellt, dass es viele Angebote für Kinder und die Generation Ü20 gibt. Jugendliche werden davon aber meist nicht angesprochen“, sagte Sonnwald. Grundsätzlich sei die Neustadt aber bereits jetzt ein attraktiver Stadtteil, fügte Bitkau an. „Natürlich gibt es Kritikpunkte, aber eigentlich waren sich alle einig, dass die Lebensqualität bereits jetzt sehr hoch ist.“