Der Erlös des Benefizlaufs ermöglicht weitere Besuche der Klinikclowns am Krankenbett. (Kerstin_Hase)

Über 900 junge Sportler haben sich vor zwei Jahren am Benefizlauf der Initiative „Kinder laufen für Kinder“ (KLFK) durch die Pauliner Marsch beteiligt - und 15.000 Euro für Kinder in Not gesammelt. Dieses Rekordergebnis kann nach der Corona bedingten Auszeit im vergangenen Jahr an den Aktionstagen vom 13. bis 24. Mai

Das neue Konzept sieht eine digitale Spenden-Challenge vor, die sich coronakonform umsetzen lässt. Um Spenden für soziale Projekte zu sammeln, loben Bremer Unternehmen und Institutionen einen Spendenbetrag für eine bestimmte Kilometerleistung aus. Die Gesamtstrecke sollen ihre Beschäftigten, deren Familien und Freunde und alle Interessierten in Teilstrecken jeder für sich während der Aktionswoche laufen, wandern oder walken.

Die erlaufene Spendensumme geht in diesem Jahr an den Dachverband Clowns in Medizin und Pflege, kommt somit auch den Bremer Klinikclowns zugute.

Wie in den vergangenen Jahren ist der Landesbetriebssportverband Bremen Partner wieder der Aktion. Die ersten Sponsoren sind ebenfalls bereits gefunden: Mondelēz International als Unterstützer der ersten Stunde und die SV Werder Bremen-Stiftung stellen gemeinsam 7000 Euro bereit, wenn innerhalb des Aktionszeitraums 7.000 Kilometer erlaufen werden. „Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn wir noch weitere Unternehmen und Einrichtungen in Bremen für die Idee gewinnen können“, hofft Änne Jacobs. Durch die Challenge-Week ruft ihre Initiative dazu zu, sich wieder mehr zu bewegen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

Die Strecke wird über die App „komoot“ erfasst. Sie kann kostenlos im App-Store oder Google Play Store heruntergeladen werden. Durch den Zusatz „KLKF Challenge Nord“ im Tour-Titel werden die Kilometer den Spendern zugeordnet. Der aktuelle Stand des Benefizlaufs kann auf der Homepage der Sponsoren und der Initiative eingesehen werden.

Weitere Informationen

Mehr über die bundesweite Initiative unter https://www.kinder-laufen-fuer-kinder.de und https://www.bremerklinikclowns.de.