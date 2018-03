In der Helenenstraße kam es am Sonntag zu einem versuchten Brandanschlag. (dpa)

Wie die Polizei berichtet, betraten die beiden Kinder gegen 19.30 Uhr den Getränkemarkt an der Twischlehe und wollten an der Kasse eine Kleinigkeit bezahlen. Als die Angestellte die Kasse öffnete, sprühten sie ihr Reizgas in die Augen. Die beiden jungen Räuber nahmen das Geld aus der Kassenlade und flohen in Richtung Wurster Straße. Die Angestellte musste medizinisch versorgt werden.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben:

Kleidung: dunkle Jacken

Erscheinungsbild: dunkle Haare

Alter: etwa 12 Jahre alt

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, erreicht die Polizei unter der Telefonnummer: 0471 – 953 32 31. (wk)