Die Zukunft des Kinderhauseses und damit die Versorgung von 60 Kindern war noch vor wenigen Wochen ungewiss. (Monika Skolimowska /dpa)

Das Kinderhaus am Pulverberg in Oslebshausen hat wohl auch nach 2022 eine Zukunft: Wie am Mittwoch in der Bildungsdeputation bekannt wurde, verständigen sich das Bildungsressort und der Kita-Träger, die Hans Wendt gGmbH, derzeit über eine Verstetigung des Angebots. Das bestätigte auch der Träger. In welchen Räumen die Kita nach Auslauf des Übergangsangebots weitergeführt werden könnte, ist nach Angaben des Bildungsressorts noch nicht beschlossen.

Noch vor wenigen Wochen war die Zukunft des Kinderhauses und damit die Versorgung von 60 Kindern ungewiss: Für die Container, die vor knapp zwei Jahren über die sogenannte Sofortmaßnahme Mobilbauten in Oslebshausen aufgestellt wurden, war zunächst nur eine Genehmigung bis September 2019 erteilt worden. Eine Standortverlängerung hatte der Träger auch kurz vor Ablauf dieser Frist und nach monatelangem Warten nicht erhalten.

Nach Protesten von Eltern und Politikern steuerte die Bildungsbehörde nach; in der Sitzung der Bildungsdeputation im September erklärte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) auf Anfrage der CDU-Abgeordneten Sandra Ahrens, die Standortgenehmigung werde bis 31. Juli 2022 verlängert. Nun soll sich dieses Datum erneut ändern: Ein nachfolgender Bescheid, in dem vom März 2024 die Rede war, wurde inzwischen wieder zurückgezogen, hieß es in der Deputationssitzung. Nach Angaben der Behörde wird nun eine Verlängerung für einen Zeitraum „zwischen 2022 und 2024“ angepeilt.