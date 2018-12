Familie Adi konnte dank der Weihnachtshilfe Kindermöbel kaufen. Für andere Familien in Not werden weiter Spenden gesammelt (Kuhaupt)

Mouna Adi und Abdullah Rasul haben schwere Zeiten hinter sich. Das Paar ist aus Syrien geflohen. Sie verbrachten ihr Leben bis 2009 in Qamischli, im Nordosten Syriens, an der Grenze zur Türkei. Als Mitglieder der kurdischen Minderheit lebten sie dort in steter Unsicherheit, erzählt der Vater, Abdullah Rasul. „Wir haben dort keine Nationalität als Kurden, wir waren Ausländer in Syrien.“ Sie seien geflohen, weil sie sich nach „Freiheit, Sicherheit und Demokratie“ sehnten.

Zunächst floh Mouna Adi, die ihr erstes Kind erwartete, alleine nach Bremen. Einige Monate später, als die heute neunjährige Tochter Hewi bereits geboren war, folgte ihr Mann. Mouna Adi schrieb in ihrem Antrag für eine Spende aus der Weihnachtshilfe: „Seither sind wir froh und dankbar, in Deutschland in Sicherheit und wieder als Familie vereint, leben zu dürfen.“

Inzwischen ist die Familie zu sechst. Mouna Adi, die in Syrien selbst eine Zwillingsschwester hat, brachte 2014 die Mädchen Rosim und Simaw zur Welt. In diesem Jahr folgte ihr erster Sohn. Er heißt Aram und ist zehn Monate alt. Die Familie lebt in einer kleinen, schlicht ausgestatteten Wohnung in Gröpelingen.

Es sei nicht leicht, die sechsköpfige Familie über die Runden zu bringen, sagt Mouna Adi. „Kinder brauchen viel“, sagt sie. Wichtig sei ihr, die Familie gesund zu ernähren, das sei nicht immer ohne Weiteres mit dem Anspruch der Sparsamkeit überein zu bringen. Es sei schwierig, Arbeit zu finden. Die Abschlüsse der Eltern werden nicht anerkannt: Mouna Adi und Abdullah Rasul waren in Syrien als Lehrer tätig, sie unterrichtete Kunst, er Französisch. In Syrien sei es für ihn als Kurden unmöglich gewesen, eine Festanstellung zu bekommen, erzählt Abdullah Rasul. Gelegentlich habe er als Aushilfe arbeiten können, aber sein Status im syrischen Qamischli sei weit von dem entfernt gewesen, was man sich in Deutschland unter einer Lehrtätigkeit an einer Schule vorstelle.

Mouna Adi leidet unter Hepatitis B, „das macht mich sehr müde“. Ihr Mann sei ihr bei der täglichen Arbeit im Haushalt und mit den vier Kindern eine wichtige Stütze. Eine Zeit lang habe Abdullah Rasul dennoch nebenher arbeiten können, berichtet das Paar. Allerdings wurde das Restaurant, in dem er helfen konnte, inzwischen geschlossen. „Aber wir suchen weiter nach Alternativen.“ Bis dahin muss die Familie äußerst bescheiden wirtschaften. Nur die Älteste hat ein eigenes Zimmer, die Möbel konnte die Familie gebraucht erstehen.

Eine Mittlerrolle

Es sind Familien (mit Kindern unter zwölf Jahren) wie diese, für die die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER, des Sozialressorts und der Sparkasse Bremen geschaffen wurde. Seit mittlerweile seit 20 Jahren engagiert sich der mildtätige Verein für Kinder und Eltern, die finanzielle Unterstützung da brauchen, wo die staatliche Fürsorge endet. Ob es Fahrräder sind oder Schulranzen, Schreibtische oder Winterstiefel, nicht immer reicht das Familienbudget für notwendige Anschaffungen, und nicht immer kann der Staat für diese Ausgaben aufkommen.

Die Weihnachtshilfe ist angetreten, um diese Lücke zu schließen. Dabei nimmt sie in erster Linie eine Mittlerrolle ein: Ohne die Spenden von Privatpersonen, Firmen und Institutionen, ohne die vielfältigen Aktionen, deren Erlös ihr zugute kommt, wäre sie nichts – ob es sich um die Einkünfte von Schulbasaren oder aus Theatervorstellungen handelt, von Skatturnieren, privaten Sammlungen (Spenden statt Geschenken) oder von sogenannten Rest-Cent-Aktionen. Das Benefizkonzert mit den Bremer Philharmonikern in der Glocke trägt zum Spendenaufkommen ebenso bei wie der Verkauf des Konzertmitschnitts auf CD, der Circus Roncalli hat bei seinen Gastspielen in Bremen der Weihnachtshilfe regelmäßig ganze Vorstellungen gespendet.

Die Weihnachtshilfe ist zudem auf Unterstützung anderer Art angewiesen. Geleistet wird sie Jahr für Jahr von den Mitarbeitern zahlreichen Institutionen, die Müttern und Vätern behilflich sind, Anträge zu stellen: Dazu gehören Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wie Schulen, Mütterzentren oder Kindertagesstätten. Chancen auf eine Spende haben Familien, deren Bedürftigkeit sozusagen offiziell bestätigt ist: Die Antragssteller müssen Unterlagen über das Einkommen und die finanzielle Lage beibringen. Das Sozialressort prüft die Anträge, ein Vergabeausschuss entscheidet über die Begünstigten und die Höhe der Spende, die ihnen gewährt wird. Damit jeder gespendete Cent da ankommt, wo er ankommen soll, muss die Verwendung der Spenden ebenfalls nachgewiesen werden.

Bei Familie Adi / Rasul fehlte das Geld für Kindermöbel: Die Zwillinge schliefen gemeinsam in einem Gitterbett. „Über eine Spende wären wir sehr, sehr glücklich“, schrieb Mouna Adi. Tochter Hewi, die unter einer Stauballergie leidet, hat zudem einen Teppich bekommen, auf dem sie spielen kann. Die Eltern können ihrem Nachwuchs dank der Spende auch kleine Weihnachtsgeschenke machen.

Der größte Wunsch für die Kinder

Im vergangenen Jahr wurden Spenden in Höhe von fast 220 000 Euro an 862 Familien und an die 1900 Mädchen und Jungen ausgeschüttet. Zudem wurden mehr als 1000 Kinder aus Übergangswohnheimen bedacht. Vor allem in der Vahr, in Blumenthal, Gröpelingen und Huchting fiel das Weihnachtsfest 2017 dank der gesammelten Spenden weniger trostlos aus als vermutlich befürchtet. Das Geld wurde nach einer Auswertung des Sozialressorts überwiegend für Möbel, Kleidung und Weihnachtsgeschenke verwendet. Die Zahl der Anträge lag mit fast 3300 höher als im Vorjahr, viele Kinder gingen leer aus. Aus diesem Grund ist weiterhin jeder Euro willkommen, gespendet werden kann das gesamte Jahr hindurch.

Mouna Adi hat kürzlich mit einer Traumatherapie begonnen, ihr Mann wartet noch auf einen Platz. „Die vielen Bilder und Erinnerungen an die Flucht begleiten meinen Mann und mich im Alltag leider nach wie vor sehr stark.“ Vor allem wegen der Zukunft ihrer Kinder ließen Mouna Adi und Abdullah Rasul in ihrer Heimat alles zurück. Das sei ihr größter Wunsch: Dass die Kleinen eine gute Schulausbildung bekommen, vor allem aber, dass sie in Freiheit und Frieden aufwachsen.

