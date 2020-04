Das DRK Bremen sucht Kursleiter, die Spaß daran haben, Kindern Englisch beizubringen. (Silvia Marks/dpa)

Beim Bremer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz (DRK) können Kinder ab fünf Jahren die Grundlagen der englischen Sprache kennenlernen und Spaß dabei haben: In dem Programm „Early English“ lernen sie die Freunde Annie und Alex und ihre spannende Geschichte kennen – mit Musik, lustigen Spielen, Basteleien und vielem mehr.

Die Idee dazu hatte Paul Lindsay vom DRK Bremen vor 20 Jahren. In Bremen nehmen etwa 1000 Mädchen und Jungen an „Early English“ teil, und inzwischen gibt es das Programm bereits in mehreren anderen Bundesländern. Für das neue Kindergartenjahr 20/21 sucht das DRK jetzt ehrenamtliche Kursleiter und Kursleiterinnen. Sie arbeiten mit vorbereiteten Materialien und werden strukturiert in die verschiedenen Abschnitte des Programms eingeführt.

Wer pädagogische Erfahrungen mit Kindern, Spaß an der englischen Sprache und am Singen hat, kann sich bei Caroline Haberland, Telefon 0421/340 31 19, E-Mail: haberland@drk-bremen.de, oder Christine Krüger, Telefon 0421/340 31 05, E-Mail: krueger@drk-bremen.de, melden. Weitere Infos zum Programm sind unter www.annie-alex.com oder www.drk-bremen.de zu finden.