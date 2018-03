In der Bremer Neustadt ist am Donnerstagabend ein Kiosk in der Langemarckstraße überfallen worden. Die Täter waren bewaffnet und entkamen mit dem erbeuteten Bargeld. Die Polizei Bremen sucht jetzt Zeugen.

Das räuberische Duo betrat gegen 23.30 Uhr das Geschäft. Als ein Mitarbeiter aus einem Nebenraum in das Ladenlokal ging, hielt ihm einer der Männer eine Schusswaffe entgegen. Während er den 36-jährigen Angestellten in Schach hielt, bediente sich der zweite Räuber in der Ladenkasse. Danach flohen die beiden Täter durch die Lahnstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Beide Täter trugen Sturmmasken

Der eine Räuber war ungefähr 180 Zentimeter groß, er war mit einer dunkelblauen Steppjacke mit Kapuze, einer schwarzen Jogginghosen, schwarzen Schuhen mit waagerechten weißen Streifen an der Seite bekleidet. Der andere war ungefähr 170 Zentimeter groß, seine Kleidung war mit der des ersten Täters identisch. Dieser hielt eine schwarze Pistole in der Hand. Beide Männer trugen graue Sturmmasken.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421/3623888. (röh)