Die Neuapostolische Kirche am Osterdeich wird abgerissen.

Der demografische Wandel macht sich auch in den Kirchen bemerkbar. Umwidmungen, Verkäufe oder sogar Abrisse von Gotteshäusern sind die Folge. Vor dem Abriss steht nun auch die Neuapostolische Kirche am Osterdeich 31. Auf dem Grundstück sollen 15 Apartments in der Größe von 50 bis 120 Quadratmetern entstehen, das bestätigt Bauherr Jens Breuer auf Anfrage des WESER-­KURIER. Die Preise für die Eigentumswohnungen bewegen sich demnach zwischen 257 000 und 789 000 Euro (für eine Penthouse-Wohnung).

Jens Breuer ist selbst Mitglied der Neuapostolischen Kirche in Verden. Der Geschäftsführer des Unternehmens JB Immobilien GmbH in Achim hat das Areal vor einem Vierteljahr gekauft. Der Ort, an dem die Zwei- bis Vier-Zimmer-Apartments entstehen sollen, könnte schöner kaum sein, der Blick auf die Weser vom Osterdeich aus ist einmalig. Dementsprechend hoch ist die Zahl der Mietinteressenten laut Breuer bereits. Die ersten sollen, das bestätigt der Bauherr, 2020 in die Apartments mit Weserblick einziehen können.

Wann der Abriss des Kirchengebäudes beginnt, ist indes noch nicht sicher. Laut Breuer könnte es bereits im vierten Quartal dieses Jahres oder im ersten Quartal 2019 ­losgehen. Und auch eine Stellungnahme von der Neuapostolischen Kirche Nord- und Ostdeutschland mit Sitz in Hamburg gibt es zu dem Bauvorhaben. „Natürlich befürwortet die Neuapostolische Kirche eine Nutzung der Grundstücke, die dem vorherigen Nutzen ­ähneln und dem Gemeinbedarf entsprechen“, sagt Jennifer Jendral, Referentin Kommunikation.