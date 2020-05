Pastor Olaf Latzel erwartet ein Disziplinarverfahren. (Frank Thomas Koch)

Gegen den Pastor der St.-Martini-Gemeinde, Olaf Latzel, soll in der kommenden Woche ein Disziplinarverfahren eingeleitet werde. Das geht aus einer Mitteilung der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) hervor. Demnach liegt für die kommende Sitzung des Kirchenausschusses eine Empfehlung vor, das Verfahren gegen Latzel zu eröffnen.

Nach Angaben der BEK hat es am Mittwoch ein Dienstgespräch mit Latzel gegeben, an dem unter anderem BEK-Präsidentin Edda Bosse beteiligt war. Über die Details des Gespräches will die BEK sich nicht äußern.

Ein vorläufige Suspendierung Latzels, wie es zuletzt die Personalvertretung der BEK, verschiedene Gemeinden und Pastoren gefordert hatten, ist laut dem Leiter der Kirchenkanzlei, Johann Daniel Noltenius, nicht rechtskonform. „Sie kommt nur in solchen Fällen infrage, in denen eine schwere Straftat im Raum steht oder Dritte geschützt werden müssen“, so Noltenius. Die Feststellung einer Strafbarkeit obliege zudem nicht der Kirche, sondern dem Staat. Ein Disziplinarverfahren würde deshalb auch ausgesetzt werden, sobald ein strafrechtliches Verfahren gegen Latzel beginne. Zunächst sollen deshalb die aktuellen Ermittlungen der Behörden abgewartet werden. Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt eine Ermittlung wegen Volksverhetzung gegen Latzel eingeleitet, weil er in einem Eheseminar Homosexuelle als Verbrecher bezeichnet haben soll. Latzel bestreitet das.