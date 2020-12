Pastor Olaf Latzel (l.) wurde im November wegen Volksverhetzung verurteilt. (Sina Schuld/dpa)

Der Kirchenausschuss der Bremischen Evangelischen Landeskirche (BEK) will Olaf Latzel, Pastor der St.-Martini-Gemeinde, vorläufig des Dienstes entheben. Latzel war vor kurzem vom Amtsgericht Bremen wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Dagegen hat er Rechtsmittel eingelegt. Sein Anwalt hat angekündigt, mit diesem Verfahren durch alle Instanzen zu gehen, notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat der Kirchenausschuss beschlossen, dass Latzel während der Dauer des weiteren Verfahrens „keinen Dienst als Pastor in unserer Kirche tun kann“. Er hat deshalb beschlossen, ihn vorläufig des Dienstes zu entheben, strebt trotzdem aber eine kurzfristige Einigung über das Ruhen seines Dienstes an.

„Herrn Pastor Latzel und seinem Rechtsbeistand wird im Wege einer Anhörung die Möglichkeit gegeben, zu dieser Entscheidung des Kirchenausschusses bis kommenden Mittwoch Stellung zu nehmen und ein Einvernehmen mit dem Kirchenausschuss über das Ruhen des Dienstes während des weiteren Verfahrens zu erzielen“, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung des Kirchenausschusses. „Sollte diese nicht zustande kommen, wird er mit sofortiger Wirkung vorläufig des Dienstes enthoben. Das Disziplinarverfahren bleibt ausgesetzt.“

BEK-Schriftführer, Pastor Dr. Bernd Kuschnerus erklärt hierzu: „Es ist nach unserer Überzeugung nicht möglich, dass ein Pastor, der von einem Gericht der Bundesrepublik Deutschland wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist, während der Dauer des Disziplinarverfahrens weiter seinen Dienst tut." Gerade auch, wenn und solange eine solche Verurteilung nicht rechtskräftig sei, müsse dies gelten. "Eine glaubwürdige Verkündigung des Evangeliums ist während der Dauer einer derartigen rechtlichen Auseinandersetzung - die möglicherweise über Jahre und unter erheblicher öffentlicher Beteiligung stattfindet - nicht denkbar."

Eine Ausübung des Dienstes während dieser Zeit würde die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Dienstes und das Ansehen der Bremischen Evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit schwer beschädigen, betont Kuschnerus.