Der Erste Schaffer, Pastor Jens Lohse, wirbt bei den Gästen um Spenden. (Roland Scheitz)

Ein „Küken, kaum aus dem Ei geschlüpft“ – das sei das Habenhauser Schaffermahl im Reigen der Bremer Traditionsveranstaltungen, sagt der Mann, der es wissen muss: Pastor Jens Lohse, erster Vorsitzender der Habenhauser Schaffergesellschaft. Diese hat am Freitagabend zum 17. Mal ihren alljährlichen Festschmaus zelebriert und dazu Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Leben in Bremen in der Simon-Petrus-Kirche gebeten.

Mehr als 150 Frauen und Männer sind im Kirchenschiff zusammengekommen, um erstklassige Musik zu genießen und Braunkohl zu speisen. So viele Förderer haben die Gastgeber noch nie um die festlich gedeckten Tafeln versammelt. „Ich hoffe, dass Sie heute Abend nicht auf ihren Geldbeuteln sitzen, sondern großzügig sind“, wirbt Pastor Lohse um reichlich Spenden. Denn diese sind das eigentliche Ziel des kulinarischen Treffens. Sie sollen verschiedenen sozialen Projekten innerhalb der Kirchengemeinde und im Stadtteil zugutekommen.

Als Ehrengast spricht Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) zum Schwerpunktthema „Bremen und die USA“. Er betont die lange Tradition der Handelsbeziehungen, die 1783 in Bremen mit der Unterzeichnung des ersten Handelsabkommens zwischen Deutschland und den USA begannen. Heute würden 400 der 2000 Bremer Unternehmen, die Außenhandel betreiben, Geschäftsbeziehungen mit den USA pflegen.

Ein Jahr nach Amtsantritt von Präsident Donald Trump sei die Situation angesichts einer protektionistischen und US-zentrierten Politik schwierig geworden, so Günthner. Dennoch habe „Bremen als internationaler Handelsort von seiner Weltoffenheit immer profitiert“, das sei nicht nur ein wirtschaftliches Fundament, sondern „unsere Wertegrundlage“, betont er. „Wir müssen deshalb dort, wo Schlagbäume heruntergelassen und Grenzen hochgezogen werden, dafür eintreten, dass Offenheit Frieden schafft.“

Von den Rednern erwarte man genau solche differenzierte Betrachtung und „kein Gehacke auf Präsident Trump“, erklärt Dörthe Pröschild während des Sektempfangs. Die Unternehmerin ist vor zehn Jahren gefragt worden, ob sie einer der fünf Schaffer werden will und ist seither dabeigeblieben. Genau das unterscheidet aus ihrer Sicht auch die noch junge Schaffergesellschaft in Habenhausen am meisten von der jahrhundertealten Tradition des Hauses Seefahrt im Bremer Rathaus: „Bei uns sind Frauen von Anfang an gerne gesehen – sei es als Schaffer, Gäste oder Rednerinnen.“

Und so sprechen in der Kirche auch die in Bremen lebende Sopranistin und gebürtige Amerikanerin Margaret Hunter und Wiebke Ahrndt, Direktorin des Übersee-Museums, über die USA. Ahrndt hat mahnende Worte mitgebracht: „Wir sollten wachsam sein, wenn Vielfalt, Respekt und Weltoffenheit in einem Land, das genau dafür immer gestanden hat, in Gefahr geraten.“