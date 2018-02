Kirsten Kappert-Gonther auf der Fraktionsebene der Grünen im Berliner Reichstag. Die Bremerin hält am morgigen Donnerstag bereits ihre zweite Rede im Bundestag. (Benjamin Pritzkuleit)

Kirsten Kappert-Gonther ist gut gelaunt. Die Grünen-Politikerin lacht viel, wenn sie sich an ihre erste Rede im Deutschen Bundestag zurück erinnert. Die ist gerade einmal drei Wochen her. Es war an einem Donnerstag, am Morgen vor ihrer Rede wurde die Aussetzung des Familiennachzuges beschlossen. Obwohl es in ihrer Rede gar nicht darum gehen soll, nimmt Kappert-Gonther dazu Stellung. „Jede Familie hat ihren eigenen Wert, darum finden wir diese Entscheidung auch so falsch“, platzt es beinahe aus ihr heraus. Dazu gestikuliert sie mit ihren Händen. Es sieht fast aus, als schlage sie demnächst auf das Rednerpult.

Aber eigentlich will sie über die Förderung von Kinderwunschbehandlungen sprechen. Grundlage ist ein Antrag der FDP und Kappert-Gonther ist erst als sechste Rednerin dran, die Debatte läuft bereits eine knappe halbe Stunde. Kein guter Moment, um bei den Kollegen noch die nötige Aufmerksamkeit zu erzielen, möchte man meinen. Aber es kommt anders. Es gelang der Bremer Bundestagsabgeordneten, die Zuhörer zu erreichen. Es gab keinen einzigen protokollierten Zwischenruf während ihrer Rede – immerhin rund fünf Minuten.

Applaus für Kappert-Gonther

Immer wieder gab es Applaus, nicht nur aus der Grünen-Fraktion. Keine Zwischenfrage wurde gestellt, was bei einer ersten Parlamentsrede allerdings auch ungewöhnlich gewesen wäre. „Es hat mich wirklich gefreut, wie sehr die Kollegen meinen Ausführungen gefolgt sind“, sagt Kappert-Gonther. Das Thema sei ihr aber auch wichtig gewesen; das macht sie mehrfach deutlich. Dabei hatte sie gar nicht viel Zeit, sich vorzubereiten. „Ich konnte aufgrund von Terminen erst am Mittwochabend beginnen.“ Geklappt hat es trotzdem.

Allerdings war es gar nicht einfach. Kappert-Gonther ist Ärztin, daher kennt sie sich im medizinischen Gebiet gut aus. Entsprechend schwer sei es für sie gewesen, herauszufinden, auf welche Dinge sie den Fokus lege. „Vier Minuten sind sehr schnell vorbei.“ Vier Minuten? Solange dauern die Reden während normaler Debatten im Bundestag, Kappert-Gonther hat allerdings fünf Minuten geredet. Dafür erhielt sie eine Rüge von Bundestagsvizepräsident, Wolfgang Kubicki (FDP), unterbrochen hat er sie nicht. „Vielleicht war er so großzügig, weil es meine erste Rede war.“

Wie kam es überhaupt zu der Rede? Kappert-Gonther ist Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, in dessen Zuständigkeit die Debatte gehörte. Das wurde vor der Legislaturperiode in den einzelnen Fraktionen festgelegt. Und so wurde Kappert-Gonther gefragt, ob sie es sich vorstellen könne, eine Rede zu dem Thema zu halten. Konnte sie. Anders als bei Bürgerschaftsdebatten sei der Inhalt nicht mit der Fraktion abgesprochen gewesen. Nur eine Kollegin habe nochmal geschaut, ob der Text „in sich schlüssig sei“, erzählt Kappert-Gonther und sagt: „Und er ist natürlich mit unserem Parteiprogramm kompatibel.“

Das größte Lob kam von einer Bremerin

Das Debüt scheint ihr gelungen zu sein. Zumindest lassen die Rückmeldungen der Kollegen das vermuten: Als erste habe ihr die Bremer CDU-Abgeordnete Elisabeth Motschmann gratuliert. Es sei eine tolle Rede gewesen, habe sie gesagt. „Auch wenn sie in einigen Punkte nicht mit mir übereinstimme“, erzählt Kappert-Gonther. Auch in den Tagen danach hätten Kollegen aus anderen Fraktionen, die sie noch gar nicht kannte, sie beglückwünscht. Aber das größte Lob kam von einer Bremerin: „Die Frau hat mir eine Mail geschrieben und hat sich bedankt, weil sie sich so verstanden fühlte.“ Sie hatte sich extra die Debatte angesehen, da sie auch einen unerfüllten Kinderwunsch hege.

Die anderen Neuen

Neben Kirsten Kappert-Gonther sind auch noch Doris Achelwilm (Linke), Frank Magnitz (AfD) und Uwe Schmidt (SPD) neu in den Bundestag eingezogen. Sie haben bisher noch keine Reden dort gehalten. Sarah Ryglewski (SPD) hatte bereits im Juni 2015 das Bundestagsmandat von Carsten Sieling übernommen, als der Bremer Bürgermeister wurde. Ryglewski hat bereits mehrere Reden in Berlin gehalten. Ähnlich verhält es sich auch bei der CDU-Abgeordneten Elisabeth Motschmann: Sie sitzt bereits seit 2013 im Deutschen Bundestag und hat ebenfalls bereits einige Reden gehalten. Die Spitzenkandidatin der FDP, Lencke Steiner, hatte es bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr nicht in den Bundestag geschafft.