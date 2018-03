Die Veranstaltungen im Sielwallhaus sollen zu laut sein: Eine Eigentumsgemeinschaft des Nachbarhauses zog nun vor das Amtsgericht. (Frank Thomas Koch)

Jetzt geht wieder alles von vorne los, wird sich sicherlich der ein oder andere Viertelbewohner denken. Vor drei Jahren hatte es zahlreiche Klagen, Lärmmessungen, Analysen und vor allem Streit über die Lautstärke zwischen Anwohnern und Clubbetreibern gegeben. Seit einigen Wochen gibt es einen neuen Fall, der am Mittwoch vor dem Amtsgericht landete: Gegen das Sielwallhaus im Steintor klagt eine Eigentumsgemeinschaft des Nachbarhauses wegen Lärm- und Geruchsbelästigung.

Eine außergerichtliche Einigung vor der Verhandlung hatten die Kläger abgebrochen. In dem Fall werden Immobilien Bremen und Jugendinitiative beklagt, die sich beide für den Erhalt des Sielwallhauses einsetzen. Auch der Beirat hatte sich vor Kurzem dafür ausgesprochen. Wer die Straße "Am Sielwall" in Richtung Osterdeich geht, kann das Sielwallhaus nur schwer übersehen.

Das Gebäude ist verziert oder, anders gesagt, zugekleistert mit Graffiti, Streetart und Konzertplakaten. Seit Jahren ist dort der Verein Jugendinitiative Sielwallhaus beheimatet. Ein erster Nutzungsvertrag wird auf den 7. November 1983 datiert. Punk-Cafés, Infoveranstaltungen, Kochevents, Konzerte oder Filmabend werden dort organisiert. Das Sielwallhaus wird vom Verein als nicht-kommerziell, subkulturell und autonom beschrieben.

Die Kläger wünschen sich eine Reglementierung der Punkpartys und Kochveranstaltungen im Sielwallhaus, vor allem nach 22 Uhr. "Hier liegt also ein Spannungsverhältnis vor", so Richter Thomas Beuermann. Er wies darauf hin, dass Lärm ein Stressfaktor sei und Auswirkungen auf die Gesundheit haben könne. Er versuche, eine generelle Regelung für alle Beteiligten herbeizuführen, so Beuermann. Die Nutzungsvereinbarungen für das Sielwallhaus seien unklar, aber dafür gebe es ja auch Lärmschutzbestimmungen wie die bundesweite Verwaltungsvorschrift TA Lärm.

Ein Vertreter des Sielwallhauses erklärte, welche Veranstaltungen es in dem Gebäude regelmäßig gebe. Darunter sei im Jahr nur eine Handvoll Konzerte, die länger als 22 Uhr dauerten. Seinen Angaben nach halten sich die Menschen an die Nutzungsbedingungen. Zudem sei die Sielwallkreuzung mit vielen Clubs und Kneipen nicht weit entfernt, wodurch nicht jeder Lärm dem Sielwallhaus zuzuschreiben sei.

Form der Lärmbelästigungen nicht konkret genug formuliert

Anwältin Ximena Sejas, die Immobilien Bremen als Eigentümer des Sielwallhauses vertritt, sagte, ein Vergleichsvorschlag und Gespräche seien von den Klägern plötzlich abgebrochen worden, sodass es sofort in einer mündlichen Verhandlung mündete. In Gesprächen sei man dicht beieinander gewesen, doch in einem Vergleichsvorschlag des Klägeranwalts habe man dann eine ganz andere Stimmung wahrgenommen.

Dabei hätten die Vereinsmitglieder bereits einiges unternommen, um die Situation zu verbessern. So seien Lärmschutzvorhänge aufgehängt, eine Tür saniert und Checklisten angelegt worden. Richter Beuermann monierte, dass die Kläger nicht genau formuliert hätten, in welcher Form es zu den Lärmbelästigungen komme. Uhrzeiten, Dezibelzahlen oder Häufigkeit seien nicht konkret vorgetragen worden.

Die Verhandlung endete damit, dass sich Kläger und Immobilien Bremen auf eine Mediation in einem Güterichter-Verfahren ohne Öffentlichkeit einigten. Die Vertreter des Sielwallhauses erbaten sich zwei Wochen Bedenkzeit. Zudem soll gemeinsam ein Entwurf mit den Differenzen und möglichen Kompromissen erarbeitet werden.

Kuriosität am Rande: Die Kläger sind die Eigentümer des Nachbarhauses, aber die betroffenen Mieter sollen trotz Nachfrage der Gegenseite nicht zu Wort kommen. Eine Nachbarin habe wegen des Lärms bereits die Miete gekürzt. Die Menschen im Sielwallhaus vermuteten in einer Stellungnahme auf ihrer Internetseite, dass die benachbarten Eigentümer auf mehr Profit setzen würden – als "Produkt der Gentrifizierung des Stadtteils". Die Diskussion über Lautstärke, Gentrifizierung und das Zusammenleben im Stadtteil gibt es also mal wieder. Wahrscheinlich war sie aber nie weg.