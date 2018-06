Gemeinsam mit ihrem Anwalt wartet die Schulleiterin des Gymnasiums Horn auf den Beginn der Verhandlung. (dpa)

Am Gymnasium Horn in Bremen wird nach den Sommerferien wahrscheinlich eine Inklusionsklasse im fünften Jahrgang eingerichtet, in der neben 19 Regelschülern auch bis zu fünf behinderte Kinder unterrichtet werden. Das Verwaltungsgericht Bremen hat am Mittwoch zwar noch kein Urteil in dieser Frage gefällt, einer Klage der Schulleiterin gegen das Projekt aber kaum Chancen eingeräumt. Radio Bremen hatte am Mittag zunächst fälschlich gemeldet, dass die Klage abgewiesen worden sei.

Die leitende Pädagogin hatte die Justiz angerufen, weil sie in dem Vorhaben der Bildungsbehörde einen Verstoß gegen das Bremische Schulgesetz sieht. Dort steht, dass der gymnasiale Unterricht auf das Abitur ausgerichtet ist und erhöhte Anforderungen an die Schüler stellt. Diesen Anforderungen könnten geistig behinderte Kinder nicht entsprechen, so die Argumentation von Schulleiterin Christel Kelm.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht hielten Vertreter der Schulbehörde dagegen. Es sei mitnichten so, dass am Gymnasium nur Kinder angemeldet und unterrichtet werden dürfen, die mit ihren Leistungen über dem sogenannten Regelstandard liegen. Der Landesgesetzgeber habe für alle Schulen den Gedanken der Inklusion – also die gemeinsame Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder – zum Leitbild erklärt. Eine einzelne Schulleiterin habe nicht das Recht, diese Vorgabe in ihrem Zuständigkeitsbereich infrage zu stellen.

Diese Sichtweise machte sich die Erste Kammer des Verwaltungsgerichts zu eigen. Ihre vorläufige Einschätzung brachte die Vorsitzende Annette Ohrmann auf den Punkt: Demnach hat die Klägerin kein Ermessen, ob sie die Weisungen ihrer vorgesetzten Behörde zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts am Gymnasium umsetzt oder nicht. Die Bürgerschaft habe 2009 in einer Schulrechtsnovelle ein grundsätzliches Ja zur Inklusion zum Ausdruck gebracht. Deshalb fehle es – entgegen Christel Kelms Meinung – auch nicht an einer gesetzlichen Grundlage für die Entscheidung der Bildungsbehörde, in Horn nach den Sommerferien eine Inklusionsklasse zu bilden.

Ein Urteil sprach das Verwaltungsgericht noch nicht, es soll Kelm und der Bildungsbehörde in den nächsten Tagen schriftlich zugehen. Nach den rechtlichen Hinweisen der Vorsitzenden bestehen allerdings kaum Zweifel, dass die Klage der Schulleiterin abgewiesen werden wird.