Bei der 17. Auflage des Gartenkultur-Musikfestivals gibt es insgesamt 45 Konzerte in Parks und Gärten in und um Bremen zu hören. (Furtwängler Fotografie)

Zeigen, was es Besonderes in der Region gibt und neue Anreize liefern, um auffallend schöne Parks und Gärten sowie regionale und überregionale Künstler zu entdecken – das ist der Leitgedanke des Gartenkultur-Musikfestivals des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen. Und dieser spiegelt sich laut Susanne Krebser bei der diesjährigen 17. Auflage der Open-Air-Reihe in der besonders großen Bandbreite der Musikrichtungen sowie der Vielfalt der grünen Bühnen.

Die Geschäftsführerin des Vereins versprühte am Montag bei der Vorstellung des diesjährigen Programms im Bremer Rathaus viel Vorfreude auf stimmungsvolle Klangerlebnisse unter freiem Himmel. Anreize für eine musikalische Rundreise liefert der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen reichlich. Denn vom 2. bis 31. August werden insgesamt 45 Konzerte in 26 Parks und Gärten in Städten und Gemeinden in der Region veranstaltet, elf Freiluft-Konzerte vor grüner Kulisse allein in Bremen.

Und weil „Familienfreundlichkeit“ für den Verein ein wesentliches Kriterium fürs Gartenkultur-Musikfestival ist, kann das Gros der Veranstaltungen kostenlos besucht werden. In dem Zusammenhang dankt Susanne Krebser den Förderern, Sponsoren und Medienpartnern, wozu der WESER-KURIER ­gehört.

Kulturspaziergang zum Auftakt

Freier Eintritt gilt jedes Jahr auch für die Auftaktveranstaltung. „Zur Eröffnung haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen, einen Kulturspaziergang“, kündigt Susanne Krebser für Freitag, 2. August, um 19 Uhr im Hoetger-Garten im Dierichshof in Worpswede an. Vor dem Auftritt der kubanischen Sängerin Darling Valdivia-González und dem Swing-Sänger Dwill Crooning ist ein „Streifzug durch die Natur“ geplant. Bei einem etwa zwei Kilometer langen Spaziergang erklären Kenner der Materie unter anderem örtliche Besonderheiten wie die Zionskirche.

Außerdem können Besucher auf fünf neue Gärten gespannt sein. Dazu zählt unter anderem der Bremer Garten an der Hindenburgstraße 30 mit 70 alten Grabsteinen hinter der Kirche St. Martini in Burglesum, wo die Gruppe „Na Naya“ am Sonnabend, 10. August, ab 19 Uhr bei freiem Eintritt Balkanjazz ­präsentiert.

In dem Zusammenhang stellt Susanne Krebser die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den kommunalen Kulturbeauftragten heraus. Sie machen gemeinhin die Vorschläge für die Auftrittsorte, unter denen sogar Museen, Ritterburgen und auch zertifizierte Privatgärten sind. Ebenso für die Künstler, die Musik von Pop über internationale Folk- und Weltmusik bis hin zu Klassik spielen.

„Dafür haben die Kulturbeauftragten ein Gespür“, lobt Krebser deren großes Engagement für das Gartenkultur-Musikfestival. „Das ist die Kompetenz vor Ort, auf die wir uns verlassen können.“ Durch den engen Austausch und das gemeinsame Marketing über den Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen hat sich der Bekanntheitsgrad der 2003 erstmals initiierten Freiluft-Konzertreihe deutlich erhöht. Das Gartenkultur-Musikfestival hat sich nach Worten der Vereinsgeschäftsführerin inzwischen als eine „gemeinsame Marke“ etabliert.

Die Besucherzahl bewegte sich in den vergangenen Jahren zwischen 14 000 und 18 000 Zuhörern, je nach Wetterlage, berichtet die Vereinsgeschäftsführerin zufrieden. Nach den Rückmeldungen aus den Kommunen gebe es inzwischen ein Stammpublikum an bestimmten Orten und auch „Konzert-Hopper“, die von einem Auftritt zum nächsten fahren, fügt Dennis Freese hinzu.

Der Projektleiter des Gartenkultur-Musikfestivals sorgt in diesem Jahr für eine frische Brise beim Marketing. Er stellte zunächst das moderne neue Logo der Reihe vor: Auf dem blumenförmigen, grünen Umriss der Region bilden weiße Achtelnoten einen Blütenstempel. Größer und damit übersichtlicher und informativer ist nach seiner Ansicht das neue Programmheft, in dem nun auch Fotos der Künstler zu sehen sind.

Zum ersten Mal können die Festival-Kommunen Samenblütentütchen mit einer Sommerblumenmischung bei ihm bestellen. Somit könnten Besucher sich an der eigenen Gartenkultur erfreuen und wieder ans Event erinnern, erklärt Dennis Freese. Die Werbepostkarten wurden in diesem Jahr mit dem Slogan „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ versehen. Detaillierte Programminformationen gibt es nach Freeses Hinweis im Internet.

Weitere Informationen

Das Programm des Gartenkultur-Musikfestivals 2019 ist im Internet unter www.gartenkultur-musikfestival.de einzusehen. Die Facebook-Seite www.facebook.com/gartenkulturmusikfestival bietet darüber hinaus laufend aktuelle Informationen. Das Programmheft liegt in den Mitgliedskommunen aus. Karten für kostenpflichtige Konzerte gibt es beim ­jeweiligen Veranstalter und teilweise über Nordwest-Ticket, Telefon 36 36 36.