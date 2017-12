Für die Boatfit, die bis 2016 in Bremen stattgefunden hat, gibt es eine Nachfolgeveranstaltung: Im Februar findet die Klar Schiff in Bremerhaven statt. (Jan Rathke)

Das Land Bremen bekommt wieder eine Wassersportmesse: Vom 16. bis zum 18. Februar steigt die Premiere der Klar Schiff in der Stadthalle in Bremerhaven. Konzept und Ausstellerkreis ist ähnlich der 2016 an die Hamburger Messegesellschaft verkauften Bremer Refit-Messe Boatfit: Auf zwei Bühnen gibt es Vorträge, dazu kommen sieben Seminare, Mitmach- und Vorführaktionen in der Halle und am Sonntag ein Nautischer Flohmarkt.

Cindy Scharnhorst bekommt von Tag zu Tag mehr Spaß an der neuen Messe, weil ihr Telefon immer öfter klingelt und sich momentan fast täglich neue Aussteller melden. Die Messebeauftragte der Stadthalle Bremerhaven gibt offen zu, dass sie Hallenchef Ralf Türk mit dem Auftrag für die Klar Schiff anfangs ziemlich ins kalte Wasser geworfen hat: „Anfangs hatte ich das Gefühl: Es ist schwierig, die Leute hinter dem Ofen hervorzulocken mit dieser Messe-Idee. Aber dann kam die Hammer-Nachricht aus Hamburg über das Aus der hanseboot.“

Zwei Kolleginnen nutzten die letzte Hanseboot ihrer Art, um in Hamburg kräftig die Werbetrommel für die Seestadt und die neue Messe Klar Schiff zu rühren. „Und seitdem geht es eigentlich richtig ab. Ständig kommen neue Kontakte“, so die Messebeauftragte.

Die Poster sind gedruckt, Postkarten fertig, Tickets in Auftrag gegeben, und auf der eigenen Internetseite bekommt die Klar Schiff auch immer klarere Konturen. Cindy Scharnhorst und ihr Team wollen eine Bühne für Vorträge in die große Halle platzieren, wo sonst die Basketballstars ihre Körbe werfen. Wo an anderen Wochenenden das Spielfeld ist, werden die Stände ihren Platz finden. In einer kleinen „Gläsernen Werft“ wird Thomas Herion an seinem Nachbau eines traditionellen Fischerbootes aus Neufundland bauen.

Die Internationale Gilde der Knotenmacher lädt zum Knotenlernen ein. Für den Gemeinschaftsstand der Firmen Inoxi by Möhlenkamp, den Raum- und Jachtausstattern von Lorz & Müller sowie dem Werbehaven sind bei Cindy Scharnhorst noch weitere drei bis vier Boote gemeldet. Auch die Bootshandlung Dreier aus Cuxhaven ist mit drei Booten im Zentrum der Stadthalle mit dabei. Scharnhorst: „Und heute ist klargegangen, dass wir auch noch ein Drachenboot als Hingucker für die Halle bekommen.“

Treff für die maritime Szene

Klaus Schlösser von bootsausbildung.com war als Programmmacher der alten Boatfit früh in die Planung für die Klar Schiff involviert. Er hat im Vorfeld der „Klar Schiff“ schon die Sorge gehabt, dass Besucher mit einer falschen Erwartungshaltung kommen könnten, wenn sie die ausgestellten Boote zählen wollen.

Man müsse erst einmal lernen, das Messekonzept zu verstehen: „Das wird keine Neubootparade, keine kleine boot Düsseldorf. Aber das wird eine solide Messe für Bootseigner, Leuten, die gerne an Booten arbeiten, Wassersportliebhabern und letztlich ein Treff für die maritimen Szene der ganzen Region. Und das Ganze hat viel Potential für die kommenden Jahre.“ Schlösser selbst bietet mit seiner Wassersportschule gleich sieben Seminare mit zusammen rund einhundert Plätzen an.

„Für Bremerhaven hat sich natürlich ein Gezeitenseminar aufgedrängt: Wir gehen erst mal durch, wie Gezeiten eigentlich entstehen. Und dann geht es bis zur Planung und Durchführung eines Törns gedanklich auf die Weser und schließlich auch virtuell durch das niedersächsische Wattenmeer,“ so Schlösser.

Gespannt auf die Resonanz

In der Ostsee oder im Mittelmeer berechne der Navigator die Ankunftszeit danach, wann der Hafen voll sei. Im Wattenmeer sei es entscheidend, zum richtigen Zeitpunkt an den Wattenhochs hinter den Inseln mit seinem Boot zu sein: „Das ist ungleich anspruchsvoller.“ Daneben geht es um die Navigation mit Tablet-PC´s, man kann Funkkurse bis zu den Zertifikaten SRC und UBI belegen, einen Kursus „Auffrischung Navigation“, einen Lehrgang für den Pyroschein.

Sogar eine ergänzenden Ausbildung für den Sportbootführerschein „Binnen Motor“ steht auf dem Programm. Klaus Schlösser ist auf die Resonanz gespannt: „Auf der Boatfit kamen die Hälfte der Besucher aus dem direkten Umfeld der Messe. Wäre das in Bremerhaven auch so, bekämen wir als Wassersportschule die Möglichkeit, uns dort einmal den Bremerhavener Kunden zu präsentieren.“

Schlösser ist neben dem Stand seiner Schule auch noch mit einer zweiten Hallenfläche dabei, auf dem er mit seinem Team den Delius-Klasing-Verlag mit seinem Buchprogramm vertreten wird. Medienpartner der Messe ist aber der SVG Service Verlag mit seinen Veröffentlichungen wie dem Reviermagazin Sportschipper, der Segler-Zeitung oder auch der Bootsbörse. An den drei Tagen findet sich immer mal wieder die Möglichkeit, mit dem ein oder anderen Schreiber oder Fotografen direkt ins Gespräch zu kommen.

Eine Wissenschaft für sich

Gerade für Foto-Journalisten lohnt der Weg nach Bremerhaven. Sie bekommen auf der Klar Schiff am Stand der Teakholzexperten von Daniel R. Georgus eine Deutschlandpremiere der Firma Octoport zu sehen: Teakdeckfugen lassen sich jetzt mit Leuchtdiodenstreifen auskleben, durch die man sein edles Deck in unterschiedlichen Farbtönen illuminieren kann. Martina Georgus kommentiert ungläubiges Staunen gerne trocken: „Klingt im ersten Moment erst einmal komisch.

Aber Sie glauben nicht, wie viele Leute das unbedingt haben wollen.“ Die Geschäftsführerin ist auch für zwei Vorträge gemeldet. Die Themen sind naheliegend für ihre Profession: Sie lauten „Stabdecks richtig verfugen“ und „Decksbelege von Teak bis Kunststoff“. Ihr Mann Kay Wendt präsentiert auf der Messe die Produkte der Firma Pantera aus Bremen und wird ebenfalls vortragen. Sein Thema lautet „Richtiges Kleben“, auch eine Wissenschaft für sich.

Martina Georgus, Firmeninhaberin in dritter Generation, hat die Klar Schiff als jahrelange Unterstützerin der Boatfit im Kollegenkreis allgemein beworben und ist nun ganz gespannt auf Bremerhaven und ihren Zwanzig-Quadratmeter-Stand: „Die Kunden fragen wirklich nach dieser Messe und was denn nun ist. Keiner scheut sich hier aus Bremen vor dem Weg nach Bremerhaven. Gut, dass heute Plakate und Postkarten gekommen sind.“

Nautischer Flohmarkt

Den Eindruck einer hoffnungsvollen Erwartungshaltung in der Wassersportszene hat auch Christiane Hermann von den Persenning- und Segelspezialisten „Die Zwei“ in Bremen-Burglesum: „Wir freuen uns auf die Messe schon wie früher auf die Boatfit. Allerdings kommen von den Kunden eher noch mehr Fragen nach der Messe in Bremerhaven als früher der in Bremen.“

25 Quadratmeter groß wird ihr Stand sein, mehr als auf der letzten „hanseboot“. Christiane Hermann: „In Bremerhaven sind wir schließlich mitten in unserem Revier.“ Das sieht Ausstellerin Katharina Noack genauso und hat als maritime Malerin schon einmal die Seekartenmotive der Nordsee herausgesucht, die sie in den vergangenen Jahren mit Leuchttürmen, Seevögeln und Schiffen aller Art bemalt hat. „Schauen wir mal,“ sagt sie in Bremer Platt, als sie nach ihren Erwartungen an die Klar Schiff gefragt wird.

Rolf Noll, Initiator der Klar Schiff, sagt den Spruch auf Hochdeutsch, wenn er nach der Messe gefragt wird: „Die Resonanz bei Behörden, Vereinen und Verbänden war jedenfalls schon einmal sehr positiv. Die werden das untere und obere Foyer der Stadthalle schon ganz gut füllen.“ In das große Rund hinter den Zuschauertribünen will Noll am Sonntag mit dem von ihm organisierten Nautischen Flohmarkt Leben bringen. Der Kontakt zu einigen besonders ambitionierten Hobby-Händlern steht, sagt Noll: „Die kommen.“

Hausaufgaben hat er noch bei der Zusammenstellung des Vortragsprogramms abzuarbeiten, für dessen Organisation sich der Vorsitzende des Vereins „Kutter- und Museumshaven Vegesack“ und passionierte Plattbodenbootfahrer freiwillig zur Verfügung gestellt hat: „Da muss ich ran. Das steht bis zum Jahresanfang.“ Cindy Scharnhorst meint, dass bis Mitte Januar, dem Ende der Anmeldefrist für die Aussteller, fast alle Details zur Klar Schiff-Premiere feststehen. Verfolgen lässt sich das auch auf der eigenen Internetseite der Messe: http://klarschiff-bremerhaven.de.