Rein, raus, rein: Die AfD-Fraktion verließ am Mittwoch zweimal geschlossen aus Protest die Bremische Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Erst mal abwarten und „die“ doch mal machen lassen oder gleich klare Kante zeigen? Wie die Bürgerschaft mit der AfD umgehen wird, die nun erstmals auch eine Fraktion stellt, war eine der wichtigen Fragen nach der Wahl. Am Mittwoch waren beide Varianten durch die Reden von Antje Grotheer und Frank Imhoff im Parlament vertreten.

Imhoff setzt auf „Brücken“, die er als neuer Präsident in alle Fraktionen hinein bauen will, also auch zur AfD. Grotheer dagegen entschied sich für den Angriff aus dem Stand, nannte den Einzug der Rechtspopulisten in Fraktionsstärke eine Zäsur, sprach von deren Worten, die wie Gift wirkten. Grotheer zeigt klare Kante – und sendet damit auch ein so richtiges wie wichtiges Signal in die Öffentlichkeit.

Die Bürgerschaft stellt sich ebenso mit der Nicht-Wahl von Magnitz in den Vorstand gegen den Ruck nach Rechts, man gibt der AfD gleich zu Beginn die Spielregeln vor. Motto: Ja, ihr seid dabei, aber zu den Bedingungen der Mehrheit. Unter diesen Vorgaben wird sich dann zeigen, inwiefern sich tatsächlich Brücken bauen lassen – und inwiefern die AfD sie dann überhaupt betreten will.