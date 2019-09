Hoch die rote Karte, auf der das D für Delegierter steht: Über sechs Anträge mussten die Delegierten des SPD-Unterbezirksparteitags im Bürgerhaus Obervieland befinden. (Sebi Behrens)

Von einem „sehr beeindruckenden Statement“ sprach Falk Wagner, als er auf die Bremer Friday-for-Future-Demonstration einging. Als „eine der größten Demonstrationen in der Bremer Geschichte“ habe der Massenprotest „uns vor Augen geführt, was von der Politik erwartet“ werde. Tatsächlich spielten Umweltthemen wie Klimapolitik und Verkehrswende eine beachtliche Rolle beim Unterbezirksparteitag der SPD Bremen-Stadt im Bürgerhaus Obervieland.

Insgesamt 105 Delegierte kamen am Sonnabend zusammen, um sich die Köpfe über drängende politische Fragen zu zerbrechen. Unter die Delegierten mischten sich zeitweise auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Bildungssenatorin Claudia Bogedan und die Bundestagsabgeordnete Sarah Ryglewski. Am Ende verabschiedete der Parteitag sechs Anträge – zwei zur parteiinternen Profilerneuerung wurden wieder zurückgenommen.

Dass die SPD in Sachen Klimapolitik einen neuen Ansatzpunkt sucht, geht schon aus den ersten Sätzen des Antrags zum „Selbstverständnis unserer Klimaschutzpolitik in der SPD“ hervor. Heißt es doch in dem Papier, eine „gerechte Klimapolitik“ müsse eine „neue sozialdemokratische Erzählung“ werden. Das eben erst verabschiedete Klimapaket der Bundesregierung stieß auf wenig Gegenliebe, es werde der Verantwortung gegenüber gegenwärtigen und zukünftigen Generationen nicht gerecht. Aus Bremer Sicht zu begrüßen sei allerdings der angestrebte Ausbau der Offshore-Windenergie auf 20 Gigawatt.

Begonnen hatte die als Arbeitsparteitag deklarierte Parteiversammlung mit einem Besuch von Annette Düring, der Vorsitzenden des DGB Bremen/Elbe-Weser. In ihre Rede kritisierte die Gewerkschaftsführerin die „drastisch abnehmende Tarifbindung im Land Bremen“. Ihre Sorge: „Der Einzelhandel droht in den Niedriglohnsektor zu rutschen.“ Für die Pflege forderte sie einen Branchentarifvertrag. Doch Düring setzt auch auf gemeinsame Impulse aller Akteure der Arbeitswelt. Angesichts des digitalen Wandels regte die Gewerkschafterin an, eine digitale Plattform aus Unternehmen, Betrieben und Politik ins Leben zu rufen. „Die Transformation müssen wir richtig gestalten, das geht nur mit allen Beteiligten.“ Konkret schwebt Düring eine überschaubare Taskforce mit verschiedenen Arbeitsgruppen vor. Eine Art Brainpool, der konkrete Vorschläge zur Gestaltung des digitalen Wandels in Bremen erarbeitet.

„Vorfahrt für Bildung“

Drei Arbeitsgruppen beschäftigten sich am Vormittag mit den Themen „Zukunftsfähige Bremer SPD“, „Mobilität für alle“ und „Klimawandel bekämpfen“. Am Nachmittag standen dann insgesamt neun Anträge zur Diskussion. Auf Vorschlag des Unterbezirksvorstands sprach sich der Parteitag einhellig für den Antrag „Vorfahrt für Bildung“ aus. Bildungssenatorin Bogedan bekräftigte, auch in den nächsten Jahren würden zusätzliche Mittel für eine gerechte Bildung gebraucht.

„Investieren müssen wir nicht nur ausschließlich in Beton, sondern auch in qualitative Verbesserung“, sagte Bogedan in Anspielung auf die Schulneubauten. Ungeteilte Zustimmung fand auch der Vorstandsantrag, den Staat beim Thema bezahlbares Wohnen nicht aus der Verantwortung zu entlassen. Eine entscheidende Rolle sprach Falk Wagner dem Instrument staatlicher Wohnungsbaugesellschaften zu. „Die Gewoba schaut nicht auf die Rendite“, sagte der 30-Jährige.

Einigen Redebedarf gab es zum Thesenpapier „Mobilität ist soziale Teilhabe – sozial-ökologische Verkehrspolitik für Bremen“, zugleich ein Antrag des Arbeitskreises Umwelt und des Unterbezirksvorstands. Zwar herrschte Einigkeit über zentrale Bestandteile wie die Schaffung eines besseren Angebots im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der unter anderem mit einem wieder eröffneten Bahnhof Huchting erreicht werden soll. Keine Kritik gab es auch, als eine autofreie statt autoarme Innenstadt mit mehr Haltepunkten in den Antrag aufgenommen wurde. Zur Zurückhaltung mahnte allerdings Wolfgang Schnecking, Vorsitzender des Ortsvereins Buntentor, bei der Forderung nach neuen Fahrradbrücken. „Erst mal müssen wir doch die Bedarfe feststellen“, sagte er. Nach dem Hinweis des nach eigenem Bekunden „notorischen Fahrradfahrers“ Falk Wagner, es handele sich nur um Eckpunkte, die nicht in Stein gemeißelt seien, wurde der Antrag aber doch durchgewunken.

Wagner betonte, es gehe nicht darum, Autofahrer zu dämonisieren. Es solle allerdings mehr Platz auf der Straße geschaffen werden. Sein Ideal: eine gelungene Mischung aus ÖPNV und Fahrradverkehr. Ziel der SPD bleibe der kostenlose Nahverkehr für alle Kinder und Jugendlichen.

Erneuerung von unten nach oben

Eine Erneuerung der Partei von unten nach oben forderte Reinhold Wetjen, Vorstandsmitglied des Unterbezirks Bremen-Stadt. „Die Kommunikation innerhalb der Partei ist nicht gut“, fasste Wetjen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Zukunftsfähige Bremer SPD – attraktiv zum Mitmachen und präsent vor Ort“ zusammen. „Eine Transparenz darüber, was in der SPD Bremen stattfindet, gibt es nicht“, lautete die unverblümte Bestandsaufnahme. Kaum besser kamen die Ortsvereine weg, die nicht gut miteinander vernetzt seien. „Oft weiß ein Ortsverein nicht, was der benachbarte Ortsverein tut.“ Auch bei den neuen Medien könne die Partei „noch ein paar Schippen oben drauflegen“.

Für einen kleinen Eklat sorgte Gerd Markus, Vorsitzender des Ortsvereins Gartenstadt Vahr, als er die beiden Anträge seines Ortsvereins zur Einrichtung von Seminaren für Neu-Mitglieder und zur Profilerneuerung der SPD wieder zurückzog. Sein Zorn entzündete sich nicht zuletzt daran, dass die Partei ihre eigene Geschichte aus dem Blick verloren habe. Mit Lehreinheiten zur Parteihistorie sollte Abhilfe geschaffen werden. „Klassenkampf – angeblich gibt es den ja nicht mehr“, monierte Markus. Dass der Unterbezirksvorstand die Anträge zu Vorschlägen zur Weiterbildung habe degradieren wollen, kritisierte Markus als „Armutszeugnis erster Klasse“.