Wo in Bremen Wohnungen leer stehen, Flächen ungenutzt bleiben oder Häuser verfallen, will die Stadt in Zukunft härter eingreifen. Gelingen soll das unter anderem mit einem veränderten Wohnraumschutzgesetz, das gerade erarbeitet wird, wie die Baubehörde auf Nachfrage bestätigt. Kern soll sein, dass eine Wohnung nicht länger als sechs Monate leer stehen darf. Bisher gilt eine Frist von einem Jahr. Darüber hinaus soll das Mittel des Baugebots stärker als bisher genutzt werden, um Investoren zu zwingen, ihre Flächen und Häuser schneller anzupacken. Außerdem will sich die Stadt mehr Möglichkeiten verschaffen, selbst auf Grundstücke zuzugreifen, um sie zu entwickeln.

Versammelt werden diese verschiedenen Ansätze in einer aktuellen Anfrage der SPD-Bürgerschaftsfraktion an den Senat. Als einen Baustein nennt die Fraktion in ihrer Anfrage das Baugebot. „Das ist ein wichtiges Mittel, um das Stadtbild zu verbessern“, sagt der baupolitische Fraktionssprecher Falk Wagner. Als Beispiel führt er die verlassene Gaststätte „Dorfkrug“ im Bremer Stadtteil Huchting an. „Das Gebäude verunstaltet die Umgebung“, so Wagner. Bremen würde dort gerne einen Erweiterungsbau für die benachbarte Grundschule errichten, kann den Eigentümer der Immobilie offenbar aber nicht von einem Verkauf überzeugen.

Bremerhaven hatte lange Zeit ein so großes Problem mit Schrottimmobilien, dass die Stadt deshalb bundesweit Beachtung fand. Seit zehn Jahren wird nach Angaben der Seestadt systematisch an einer Lösung gearbeitet. Im Jahr 2015 hätten noch 331 solcher Häuser auf der Liste gestanden, mittlerweile seien es 135 weniger. Die Mängel seien entweder nachhaltig beseitigt worden oder es habe eine Grundsanierung gegeben, im Extrem auch den Abriss.

In Worpswede steht seit geraumer Zeit ein ehemaliges Bordell leer und ist dem Verfall preisgegeben. Nun gibt es Pläne, dort ein Haus mit acht Wohnungen zu errichten. In Verden ist es das sogenannte Focke-Haus, ein denkmalgeschützter Bau aus dem 16. Jahrhundert, der schon lange auf die Sanierung wartet.

Einer weiterer Punkt in der Anfrage der SPD-Fraktion ist das Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand. Es kommt zum Tragen, wenn es bei sogenannten Schrottimmobilien erkennbare Missstände gibt. „Sind dem ­Senat bereits Objekte in Bremen und Bremerhaven bekannt, für die das Vorkaufsrecht anwendbar wäre, beispielsweise das Objekt Neuwieder Straße 3?“, will die Fraktion wissen.

Instandhaltung nicht immer gegeben

Das Hochhaus in Osterholz-Tenever ist seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Zuletzt musste das Ordnungsamt einschreiten, weil der Vermieter bei der Instandhaltung des Gebäudes seinen Pflichten nicht nachgekommen war. Sollte das Haus wieder auf dem Markt sein, hätte Bremen den ersten Zugriff, wenn die Regelung zur Geltung käme, auf die sich die SPD bezieht.

Das nachgeschärfte kommunale Vorkaufsrecht ist Teil eines Gesetzentwurfs, den die Bundesregierung Anfang November beschlossen hat. Es bezieht sich nicht nur auf Schrottimmobilien, sondern nimmt den gesamten Wohnungsmarkt in den Blick. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hatte sich vor einem Jahr dafür ausgesprochen, dieses Instrument stärker zu nutzen und es auszudehnen; das soll jetzt geschehen.

Der Anlass für Bovenschulte war damals ein Immobiliengeschäft, bei dem in Bremen insgesamt 1100 Wohnungen über den Tisch gingen. Als Käufer beworben hatten sich auch die beiden städtischen Wohnungsgesellschaften Gewoba und Brebau. Den Zuschlag bekam aber der nordrhein-westfälischen Immobilienkonzern LEG, er hatte deutlich mehr Geld geboten. Leer ausgegangen war die Stadt Jahre zuvor auch beim Verkauf der Grohner Düne in Vegesack. Erfolg hatte dagegen das Angebot der Gewoba für mehr als 200 Wohnungen in der Lüssumer Heide.

Das vom Senat geplante novellierte Wohnraumschutzgesetz soll nach Angaben der ­Behörde spätestens im nächsten Quartal des Jahres vom Landtag verabschiedet werden, es gilt dann sowohl für Bremen als auch für Bremerhaven. Voraussetzung ist, dass in beiden Städten festgestellt werden kann, dass zu wenig Wohnungen da sind. „Wir geben uns ein Werkzeug in die Hand, um überall dort, wo dies notwendig ist, gegen Wohnungsleerstand vorzugehen“, erklärt Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne). Die neue Halbjahres-Frist gelte nur dann, wenn es keine triftigen Gründe gebe, warum die jeweilige Wohnung so lange leer steht.