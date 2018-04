Die Überseestadt ist ein imageprägender Ort, der für Modernität, Innovation und kluge Verbindung von Alt und Neu steht. (Karsten Klama)

Mit der politischen Kommunikation ist das so eine Sache. Die Sprüche, die am besten in die Überschriften der Zeitung passen, haben oft am wenigsten mit der Realität zu tun. Ein gutes Beispiel liefert aktuell Carsten Meyer-Heder, der doch glatt im Senat Köpfe sieht, für die „die Wirtschaft immer noch der Klassenfeind“ sei.

Nun ist Meyer-Heder ja nicht nur frischgebackener designierter Spitzenkandidat der personell ausgelaugten Bremer CDU. Als innovativer Unternehmer, als der er sich ohne Zweifel im vergangenen Jahrzehnt bewiesen hat, weiß er natürlich bestens, wie ausdauernd und nachhaltig sich bremische Wirtschaftspolitik über viele Jahre um die Förderung innovativer Unternehmen kümmert. Mit viel Erfolg übrigens, wie am Beispiel Meyer-Heders und seiner Firma Neusta zu sehen ist. Insofern züchtet sich der Senat durch seine Politik den „Klassenfeind“ selbst, den er dann anschließend bekämpft. Das ist natürlich kompletter Unsinn, den das CDU-Haus dem Novizen da in das Kampagnen-Drehbuch geschrieben hat.

Die Wirklichkeit geht so: Meyer-Heders Unternehmen sitzt in der Überseestadt. Wo früher das Hafengeschäft seinen Platz hatte, entsteht seit fast 20 Jahren ein ganz neuer Stadtteil mit vielen Tausend neuen Arbeitsplätzen und neuem Platz zum Wohnen in einem zunehmend gemischten Stadtteil. Ein imageprägender Ort, der für Modernität, Innovation und kluge Verbindung von Alt und Neu steht. Zugleich ist die Überseestadt ein Best-Practice-Beispiel für eine kluge Arbeitsteilung von Politik und Wirtschaft. Politik schafft die planerischen Grundlagen und sorgt mit sinnvollen Investitionen für die erforderliche Infrastruktur. Das Ergebnis: Viele Unternehmen haben dies vorausschauend genutzt, um an diesem Standort mit frischen Geschäftsideen durchzustarten.

Kluge Partnerschaften mit dem „Klassenfeind“

Weitere Beispiele für kluge Partnerschaften mit dem „Klassenfeind“ gibt es zuhauf. In der Innenstadt wird der enge Schulterschluss mit erfolgreichen bremischen Unternehmern gelebt, um die City als wirtschaftliche und kulturelle Metropole des Nordwestens neu zu profilieren. Auf den neu entwickelten Gewerbeflächen an der Hansalinie entsteht in Kooperation mit Mercedes ein Zentrum der Elektromobilität. Raumfahrt und maritime Wirtschaft nutzen Bremens gutes Image, um Veranstaltungen mit großer internationaler Strahlkraft ausrichten. Und: Bremen rangiert seit Jahren bundesweit in der Spitze beim Wirtschaftswachstum.

Die Klassenfeind-Doktrin ist in Deutschland mit dem Mauerfall 1989 in der Mottenkiste der Geschichte verschwunden. In Bremen gilt das Gegenteil: Hier wird Partnerschaft gelebt. Denn nachhaltige Entwicklung für eine wachsende Stadt geht nur gemeinsam. Ein starkes Land braucht eine starke Wirtschaft.

