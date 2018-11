So viele Sterne auf einmal: Karsten Kenneweg (Direktor Park Hotel), Jodie Cantó (Zaranda), Marcello Fabbi (Weinbar), Dirk Luther (Alter Meierhof), Thomas Martin (Louis C. Jacob), Christian Jentke (Küchendirektor Park Hotel), Hendrik Otto (Lorenz Adlon Esszimmer), Andreas Dietz (Moderator, von links). (MARCO MEISTER)

Die Restaurantführer verwöhnen die Hansestadt nicht gerade mit Sternen. Egal, ob es sich um den Michelin, den Gault Millau oder den Feinschmecker handelt. Gastronomen sind das Leid gewöhnt. Manche Inspektoren, wie die Tester genannt werden, scheinen Bremen gar links liegen zu lassen, weil kein einziges Lokal in den dicken Wälzern auftaucht.

Doch nun haben sich so viele hoch dekorierte Köche an der Weser wie wohl noch nie versammelt. Fünf Herdkünstler mit insgesamt neun Michelin-Sternen trafen sich im Park Hotel und zauberten sechs Stunden lang nur Feinstes für die 180 Gäste. Anlass war das Finale des Gourmet-Preises, der zum ersten Mal in der Stadt Station machte.

Für dieses Ereignis öffnete der Küchenchef des Park Hotels, Christian Jentke, die Türen seines Bereichs für die Spitzenköche. Über Monitore konnten die Gäste sehen, was in den Pfannen brutzelte und in den Töpfen brodelte. Und das Menü hatte es wirklich in sich. Die Gourmet-Gala startete mit einer katalanischen Spezialität von Zwei-Sterne-Koch Fernando Pérez Arellano aus dem Restaurante Zaranda auf Mallorca. Er servierte Eichelschinken an Steinpilzen und Ei.

Ins Glas gossen die Servicekräfte dazu einen Grauburgunder vom Weingut Salwey vom Kaiserstuhl. Danach präsentierte Hendrik Otto, Zwei-Sterne-Koch aus dem Lorenz Adlon Esszimmer in Berlin, seine Kreation: Gelbflossenmakrele mit eingelegten Pilzen, Saiblingskaviar, Nussbutter, Beurre Blanc, Ingwer, Zitronengras und Limettenblättern. Als Weinbegleitung servierten die Kellner einen Iphöfer Kronsberg Silvaner vom Weingut Hans Wirsching aus Franken.

Sterne-Koch Marcello Fabbri aus dem Restaurant Weinbar in Weimar legte ein Parmesan-Risotto von Risaia Schiavi mit Sorbet vom Bio-Olivenöl aus Sizilien in den Teller, wozu sich die Gäste einen Westhofener Riesling trocken vom Weingut K. F. Groebe aus Rheinhessen schmecken ließen.

Auch Zwei-Sterne-Koch Dirk Luther aus dem Restaurant Alter Meierhof in Glücksburg bereitete im Anschluss ein maritimes Gericht zu: Seinem Ostsee-Aal mit Dashi-Bouillon und Chinakohl wurde eine Hochheimer Hölle vom Weingut Franz Künstler aus dem Rheingau zur Seite gestellt.

Begeisterter Hoteldirektor

Thomas Martin, mit zwei Sternen am Revers, aus dem Restaurant Louis C. Jacob in Hamburg wartete auf mit geschmorter Ochsenschulter mit Rotweinreduktion sowie Karotte, Schalotte und Sellerie. Passend dazu gab es einen Chateau Trapaud Saint-Emilion Grand Cru aus Bordeaux.

„Wir haben angesichts so vieler Spitzenköche einen für dieses Haus und auch für Bremen einmaligen Abend erlebt“, meinte Karsten Kenneweg. Der Direktor des Park Hotels zeigte sich so begeistert, dass er gleich für das kommende Jahr eine Wiederholung ankündigte. Bremen und die Gourmet-Gala also eine Verbindung, die länger hält? Mögliche wäre es. Die Auszeichnung wird jährlich vergeben. Bereits zum zehnten Mal behauptete sich Thomas Martin als Gewinner aus Hamburg. Dirk Luther ist Sieger aus Schleswig-Holstein, Fernando Pérez Arellano gewann auf Mallorca. In Berlin setzte sich Hendrik Otto durch, in Thüringen Marcello Fabbri. Als Gewinner ihrer Bundesländer zelebrierten sie nun die Krönung an der Weser.

Da sage noch einmal einer, Bremen könne und kenne kein Feinschmeckerniveau.

