"Zum Verkaufen reicht's", sagt Heinz Kohler über sein eigenes Talent am Klavier. (Frank Thomas Koch)

Heinz Kohler hat die Bottega Italiana im Fedelhören kaum betreten, da spricht ihn eine Dame an. Ein bisschen wehmütig sagt sie: "Ach, Sie schließen doch, oder?" Kohler nickt. "Wie schade", entgegnet die Dame. Das hört Kohler oft in den vergangenen Tagen, die die letzten von Klaviere Backhaus sind. Am 31. März erklingt sozusagen der Schluss-Akkord. Dann gibt es für Bremens (Hobby-)Pianisten eine Adresse weniger und der Fedelhören verliert eines seiner Traditionsgeschäfte.

"Ich bin kein Mensch, der Dinge über die Ewigkeit hinaus aufrechterhalten will. Irgendwann ist halt Schluss", sagt Kohler, 78, bei dem man auch nach knapp vierzig Jahren im Norden den gebürtigen Wiener noch heraushört; er klingt eher fatalistisch als traurig. "Kein Mensch fängt mehr ein Klaviergeschäft an." Jedenfalls keiner, der bei klarem Verstand ist – Kohler spricht das nicht aus, aber man sieht ihm an, was er denkt.

Ein paar der Klavierbauer, die sie bis vor rund zwölf Jahren noch selbst ausbildeten, hätten zwar interessiert aufgehorcht, als er laut über das Ende von Klaviere Backhaus nachdachte. Aber konkret ist es dann nie geworden. Ihrer Tochter hatten Heinz und Karen Kohler, die schon lange nicht mehr miteinander verheiratet sind, aber das 1979 gegründete Geschäft jahrzehntelang gemeinsam führten, schon früh mit auf den Weg gegeben: "Lerne nicht Klavierbauer, und bitte heirate auch keinen!" Daran hat sie sich gehalten.

Dem Klaviergewerbe geht es schlecht

Heinz Kohler sieht es so: Um die Welt, und damit auch um das Klaviergewerbe, war es früher besser bestellt. "Das ist weltweiter Trend. Zum Beispiel hatten wir 2008 die Finanzkrise", sagt er. "Die Krise des Kapitals ist auch eine Krise des Bürgertums." Klar: Ist weniger Geld zum Leben da, wird als erstes an vermeintlichen Luxusgegenständen gespart, wozu eben auch großformatige Musikinstrumente gehören. "Früher haben die Leute 20 000 D-Mark für ein Klavier ausgegeben. Heute macht das kaum einer mehr." Für ein gutes Instrument eines deutschen Herstellers muss man rund 9000 Euro hinlegen, chinesische Modelle sind ab 3500 Euro zu haben. Der Markt für gebrauchte Klaviere (ab etwa 3000 Euro) hat sich in den letzten Jahren immer mehr hin zu "von/an privat" verlagert.

Der Maschinenbauer und Wirtschaftswissenschaftler Kohler hat sich immer mehr als Verkäufer begriffen denn als Künstler – und manchmal sei genau das der Grund gewesen, warum die Kunden ihm vertrauten. "Ich habe es aber immer abgelehnt, nur auf billig zu setzen. Ich wollte den Menschen ja keinen Mist verkaufen."

Was einem Klavierverkäufer das Leben grundsätzlich erschwere, sei der Irrglaube vieler Musikfans. Kohler: "In den Köpfen der Leute ist, dass Klaviere für immer halten. Das stimmt aber so nicht, alt ist nicht gleich wertvoll. Es hängt viel von der Qualität des Instruments ab."

Rundum-Service bei Klaviere Backhaus

Spontankäufe, das liegt in der Natur der Sache, habe er in all den Jahren äußerst selten erlebt. Die meisten der Kunden kamen auf Empfehlung, beispielsweise von Klavierlehrern. Bei Klaviere Backhaus gab es immer auch den "Rundum-Service": Stimmen, Reparatur, auf Wunsch auch die Vermittlung von Instrumenten für Konzerte oder gleich deren komplette Organisation samt Vermittlung eines Aufführungsortes. "Ich war manchmal auch Kulturmanager." Die Vermietung der Backhaus-Klaviere, das betont Kohler, wird übrigens auch unabhängig von der Geschäftsabwicklung weitergehen.

"Es war schon eine wunderbare Zeit", sagt der Geschäftsinhaber auf Abruf. "Ich erinnere mich gerne auch an unsere Werkstatt-Konzerte." Bei denen wurden die frisch überholten Instrumente an Ort und Stelle einer künstlerischen Überprüfung unterzogen. Jetzt sollen die letzten rund 60 Klaviere und Flügel, die noch auf den 240 Quadratmetern Verkaufsfläche stehen, möglichst bis Ende März verkauft werden. Die Bilder von Konzerten und aus der Werkstatt, die an den Wänden hängen, werden die darauf abgebildeten Mitarbeiter als Erinnerung bekommen.

Er selbst brauche kein Andenken aus seinem Geschäft, sagt Kohler, der in dieser Hinsicht unsentimental veranlagt ist. "Ich habe grundsätzlich nicht so die Bindung an Eigentum. Man geht mit Wehmut weg, aber auch mit Freude." Bald ist Zeit für Neues – was genau er aus seinem Ruhestand machen wird, weiß Kohler noch nicht. "Ich habe noch keinen Plan", sagt er und lacht, "das ist auch mit ein Grund dafür, warum ich das überhaupt so lange gemacht habe."

Sicher ist, dass im Erd- und Untergeschoss des Hauses Fedelhören Nummer 6 weiter Fingerfertigkeit eine Rolle spielen wird. Nach einer Renovierungszeit will spätestens Ende des Jahres Friseur Kay Schneider dort seinen neuen Salon eröffnen. Noch sitzt der ehemalige Lehrling und spätere Geschäftspartner von Roman Kroupa im Kontorhaus in der Langenstraße, das in absehbarer Zeit umgebaut werden soll. "Das Schöne daran, keinen Nachfolger aus der eigenen Branche zu haben, ist: Man kann sich nicht über ihn ärgern", sagt Kohler. Deshalb wird er Schneider gerne besuchen – nicht unbedingt zum Haareschneiden, aber auf einen Kaffee.