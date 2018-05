Regina Babovic-Born unterrichtet in der Justizvollzugsanstalt insbesondere Deutsch. (xxx)

Der Klassenraum ist denkbar schlicht. An der Wand hängen Plakate. Eines verkündet: Alle Religionen sind Brüder, ein anderes zeigt die Bundesrepublik mit ihren Ländern. Außer den Gittern an den Fenstern unterscheidet das Zimmer nicht viel von den Klassenräumen anderer Schulen. Allerdings ist es mucksmäuschenstill. Die Schüler konzentrieren sich auf ihre Arbeitsblätter.

Zehn Männer besuchen den Integrationskursus. Thema heute: die Uhrzeit auf Deutsch. Die Lehrerin sagt Uhrzeiten an, laut und deutlich, die Schüler malen Zeiger auf einem Arbeitsblatt mit Zifferblättern ein. Hin und wieder wird geflüstert, jemand schaut, was der Nebenmann zu Papier bringt. Die Lehrerin geht herum, guckt den Schülern über die Schulter, lobt und ermuntert. Es ist friedlich.

"Viele hier wollen lernen", sagt Regina Babovic-Born, die mit sieben anderen Kollegen rund 70 Schüler unterrichtet. "Für die einen ist es vielleicht vor allem Abwechslung in ihrem Alltag, aber andere wissen, dass sie hier etwas mitnehmen können, was sie später gut gebrauchen können." Es gebe gelegentlich Stress mit dem einen oder anderen Schüler, zumeist zum Start des Schuljahrs, ergänzt Harald Becker. Er ist ebenfalls Lehrer an der JVA-Schule. Das lege sich in der Regel aber schnell. Manche der Häftlinge erlebten in der JVA erstmals, dass sie schulisch erfolgreich sein können.

Außer dem Integrationskurs gibt es Elementar- und Alphabetisierungskurse sowie zwei zehnte Klassen. Die Schulabschlüsse, die in der JVA zu erreichen sind: die einfache und die erweiterte Berufsbildungsreife sowie der mittlere Schulabschluss (MSA), der der mittleren Reife entspricht. Derzeit gibt es laut Becker drei MSA-Anwärter.

Einige wenige Gefangene sind schulpflichtig, so Renate Babovic-Born, "doch ein großer Teil ist von der achten Klasse an nicht mehr zur Schule gegangen, manche auch schon sehr viel früher." Die JVA biete eine neue und reelle Chance zum Lernen, es gebe wenig Ablenkung und eine enge Kontrolle. "Hier kann niemand auf dem Schulweg verloren gehen." Die Klassen sind kleiner, die pädagogische Zuwendung größer, "es ist sehr familiär hier". Die JVA-Schüler bekommen für die Teilnahme am Unterricht Geld in Höhe eines Arbeitslohns, damit sie nicht aufs Lernen verzichten, um mehr Hausgeld zu haben. Wenn sie sich nicht genug ins Zeug legen, sich nicht am Unterricht beteiligen oder versäumen, die Hausaufgaben zu machen, gibt es Abzüge von bis zu 30 Prozent.

Der Unterricht geht von acht bis 14.15 Uhr, unterbrochen von Pausen und dem Mittagessen. Donnerstags werden am Nachmittag zusätzlich Nachhilfe und ein Kunstkursus angeboten. Unterrichtet wird ganzjährig, Ferien gibt es nicht. Tauschen mit ihren Kollegen außerhalb der JVA möchten Regina Babovic-Born und Harald Becker nicht. "Wer hier im pädagogischen Dienst arbeitet, ist mit Herzblut dabei", stellt Becker fest. "Ich habe, als ich noch an der Hauptschule unterrichtete, immer Sorge gehabt, dass gewisse Schüler abrutschen könnten", sagt seine Kollegin. "Hier sind die Schüler abgerutscht und wir können ihnen aufhelfen."

Der Integrationskursus geht für heute zu Ende. Ein Schüler wischt die Tafel. Die Lehrerin verteilt Hausaufgaben, darunter ein Arbeitsblatt. Es handelt sich um "Buchstabensalat", die Schüler müssen Wörter in einem Buchstabenwust finden und mit einem Stift umkreisen. Manche fangen noch im Stehen damit an.

Zur Sache

Knastwerk No. 1

Diverse Justizvollzuganstalten vermarkten mittlerweile ihre Produkte, so auch die JVA Bremen. Die Metall- und die Tischlerwerkstatt bieten ihre Dienste – im Rahmen ihrer Ausstattungsmöglichkeiten – auch für Privatkunden an und fertigen nach Maß, ob Möbel oder Treppen, Zäune oder Tore, Bänke oder Schränke.

In Kooperation mit dem Verein Gröpelingen Marketing gibt es einige JVA-Produkte auch im Versandhandel. Dazu gehören Gläser mit Apfel-Orangen- und Mango-Chutney oder Tomaten-Salsa aus der "Knasteria"-Küche sowie Taschen aus Lkw-Planen und Filmplakaten. "BBQ-Grills de Luxe" in drei Größen werden an Selbstabholer verkauft. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.jva.bremen.de/verkaufsshop-1474 und auf der Homepage der JVA unter Arbeits- bzw. Produktionsbetriebe.