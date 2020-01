Parteibücher sind unterschiedlich begehrt. Während die grünen derzeit stark nachgefragt sind, gilt das für die roten nicht. (MICHAEL KAPPELER)

Kleinere Parteien werden größer, größere Parteien werden kleiner: Das ist der Trend, der nicht nur bundesweit, sondern auch in Bremen anhält. Während Grüne, AfD, Linke und FDP im vergangenen Jahr zahlreiche Mitglieder dazugewonnen haben, schrumpften die Zahlen bei der CDU und SPD. Damit entwickeln sich die Parteimitgliedschaften in Bremen ähnlich wie im Nachbarland Niedersachsen.

Die Bremer Grünen schließen an den Aufwärtstrend ihres Bundesverbandes an: Gehörten zu ihnen im Dezember 2018 noch 782 Mitglieder, sind es mit aktuell 976 Mitgliedern knapp 200 mehr. Damit stellt die Partei nach eigenen Angaben einen Rekord in Bremen auf: „So viele waren wir noch nie“, sagt Alexandra Werwath, Vorstandssprecherin des Landesverband der Grünen. Werwath erklärt dieses Plus um ein knappes Viertel mit dem Interesse der Gesellschaft an Themen wie Umwelt und Klimaschutz. „Uns zeigt es, dass die Menschen jetzt etwas verändern wollen“, so Werwath.

Einen geringeren Zuwachs verzeichnen die Bremer Linken: Von Dezember 2018 bis zum Jahresende 2019 ist die Mitgliederzahl von 624 auf mittlerweile 647 gestiegen. Die Mitgliederentwicklung sei im Jahr 2019 recht konstant gewesen, sagt Christoph Spehr, Landessprecher der Bremer Linken. Aus seiner Sicht ist das aber noch nicht genug: „Unsere Zielsetzung ist, bis zur Bundestagswahl 2021 mindestens 700 Mitglieder zu haben.“

Auch die FDP hat im vergangenen Jahr weitere Mitglieder dazugewonnen. Aktuell hat der kleinste Landesverband der Liberalen 412 Mitglieder, Ende 2018 waren es noch 386. Nach Angaben von Hauke Hilz, Landesvorsitzender der Freien Demokraten, hat die Partei vor allem im Wahlkampf im vergangenen Jahr zugelegt, danach sei die Zahl der Beitritte etwas abgeflacht. „Die Bürgerschaftswahl war ein wichtiger Faktor“, sagt Hilz. Bei der AfD hat es nach Darstellung ihres stellvertretenden Landesvorsitzenden Sergej Minich zuletzt einen gewissen Aufwind gegeben. Aktuell gebe es 146 aktive Mitglieder.

Bei den traditionellen Volksparteien schwinden hingegen die Mitglieder. Während die Bremer CDU im Dezember 2018 noch 2170 Mitglieder hatte, waren es Ende November 2019 nur noch 2101. CDU-Landesvorsitzender Carsten Meyer-Heder erklärte die Entwicklung damit, dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen die Bereitschaft zu einem dauerhaften Engagement zurückgehe. „Insofern bin ich froh über unsere stabilen Mitgliederzahlen, wenn auch noch Luft nach oben ist.“ Wichtig sei ihm auch, dass sich unabhängig von Ein- und Austritten auch Menschen ohne feste Parteizugehörigkeit jederzeit bei den Christdemokraten einbringen können.

Die meisten Mitglieder hat im vergangenen Jahr die SPD verloren: 190 Menschen gaben in 2019 ihr Parteibuch ab. Damit sank die Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres von 4219 auf 4029 Mitglieder. „Natürlich bereitet uns das Sorge“, sagt SPD-Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Roland Pahl. „Viele Austritte gehen auf Todesfälle zurück. Da 35 Prozent unserer Mitglieder über 70 Jahre alt sind, wird sich dieser Trend auch nicht bald ändern.“ Die bundesweite Grundstimmung gegenüber der SPD sei allerdings auch ein entscheidender Faktor.

Im Nachbarland Niedersachsen zeigte sich ein parteiübergreifend ein ähnlicher Trend: Ende November hatte der niedersächsische Landesverband der SPD 2000 Mitglieder weniger als noch zum Jahreswechsel 2018. Mit 56 697 Mitgliedern sei das die niedrigste Mitgliederzahl seit 1999, so ein Parteisprecher. Zur niedersächsischen CDU gehörten Mitte Dezember knapp 57 000 Mitglieder. Das sind 2,5 Prozent weniger als Ende 2018 und 9,6 Prozent weniger als Ende 2017. Die niedersächsischen Grünen hingegen verzeichneten ein Plus von 17,6 Prozent: Waren es im Mai noch 7777 Mitglieder, stieg die Zahl bis Mitte Dezember auf 9144. Die AfD in Niedersachsen verzeichnete nach Angaben eines Sprechers seit April 2018 einen Zuwachs von 14 Prozent, die FDP hat zwei Prozent mehr Mitglieder als noch zum Jahresende 2018.

Bundesweit bleiben SPD und CDU die größten Parteien: Die SPD zählt insgesamt 426 000 Mitglieder, die CDU 415 000. Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Andreas Klee von der Universität Bremen wird eine Parteizugehörigkeit allerdings immer seltener, sowohl im gesamten Bundesgebiet als auch im Land Bremen. „Insgesamt herrscht eher die Tendenz, einer Partei den Rücken zu kehren“, so Klee. Kleinere Parteien profitierten aktuell allerdings von der Unzufriedenheit mit den größeren Parteien, auch die wachsende Kritik an der Großen Koalition veranlasse viele Menschen dazu, die Partei zu wechseln. Die Grünen, die in der ersten Jahreshälfte 2019 knapp 95 000 Mitglieder dazugewonnen haben, profitierten zudem von den aktuellen politischen Debatten um „Fridays for Future“ und die Klimakrise.