Die Jury nimmt die Kleingartenkolonie ganz genau in Augenschein. Ob der Verein wieder überzeugen kann, entscheidet sich erst im Dezember in Berlin. (Christian Kosak)

3500 Kilometer ist die siebenköpfige Jury in den vergangenen zehn Tagen durch Deutschland gereist. Von Kassel über Dresden, München und Düsseldorf ist die Delegation am Montagvormittag in Bremen angekommen, um den Kleingärtnerverein Fuchsberg in Schönebeck zu besuchen. Der Verein gehört zu den 20 Finalisten des bundesweiten Wettbewerbs "Gärten im Städtebau", der von der Bundesregierung und dem Bundesverband Deutscher Gartenfreunde vor fast 70 Jahren initiiert wurde.

Der Wettstreit gilt als deutsche Meisterschaft der 14.000 Kleingärtnervereine. Das Land Bremen wird bei dem alle vier Jahre stattfindenden Wettbewerb durch den Kleingärtnerverein Fuchsberg vertreten. Der Verein hatte zuvor bereits das Landesfinale gewonnen und damit die Qualifizierung für den Bundeswettbewerb geschafft. "Das Land Bremen vertreten zu dürfen, ist eine große Ehre und eine große Herausforderung zugleich. Das macht einen stolz", sagt Vereinsvorsitzender Holger Buberl. Monatelang habe der Verein auf diesen Tag hingearbeitet und sich für den Besuch der Jury herausgeputzt. Die Anlage sei nun noch schöner und der Verein noch mehr zusammengewachsen. "Ich freue mich sehr, dass der große Tag nun endlich da ist. Damit fällt auch viel Spannung von uns ab", sagt Buberl.

Besichtigung der Anlage

Zwei Stunden hat die Jury Zeit, um sich ein Bild von der Anlage zu machen. Bevor der Kleingarten besichtigt wird, geht es in das Vereinsheim. Auf den Tischen stehen neben Getränken auch verschiedene Kuchensorten. "Greifen Sie gerne zu. Den Kuchen haben wir mit Obst aus unseren Gärten gebacken", betont die stellvertrende Vorstandsvorsitzende Anika Mencl.

Während die Jury das Gebäck genießt, stellt der Vorstand den Verein und sein Konzept vor. Zentral seien Themen wie Umweltschutz und Diversität. "Wie begrüßen uns hier nicht nur mit ,Moin', sondern auch mit ,Merhaba' oder ,Hello'. Denn unsere 39 Parzellen werden von Menschen aus neun Nationen gepachtet", sagt Christian Hammann, Kassierer des Vereins. Bei Vereinsfesten käme deshalb ein "Halal-Grill" zum Einsatz, auf dem kein Schweinefleisch gegrillt werde. Zur Diversität im Verein gehöre aber auch, dass die Hälfte des Vorstands von Frauen besetzt sei.

Gegründet wurde die Kleingartenkolonie vor über 50 Jahren. Damals gehörten ausschließlich Vulkanesen zu den Mitgliedern, die Mitarbeiter der einstigen Bremer Vulkanwerft. In den letzten Jahren habe sich die Struktur der Kleingärtner jedoch geändert. Viele Gründungsmitglieder mussten ihre Parzellen aus Altersgründen aufgeben. Nun seien viele Familien mit Kindern auf dem Gelände zu finden. "Trotzdem wollten wir unsere Gründungsmitglieder nicht verlieren. Deshalb haben wir die Treppe vor unserem Vereinsheim durch eine Rampe ersetzt, damit auch ältere Menschen an unserem Vereinsleben teilhaben können", hebt Hammann hervor.

Lebensräume für Tiere schaffen

Anschließend stand die Besichtigung auf dem Programm. "Hier fehlen die Flaggen von Werder Bremen. Im Ruhrgebiet gab es deutlich mehr Fahnen von Fußballvereinen", sagt Jurymitglied Adalbert Niemeyer-Lüllwitz. Doch darauf käme es nicht an. Er achte vor allem darauf, ob ökologisch und naturgemäß gegärtnert wird. Zudem sei von Bedeutung, ob etwa Lebensräume für Tiere geschaffen werden. Stauden oder Sonnenblumen etwa gäben Bienen Nahrungsmöglichkeiten. Damit würden Kleingartenvereine in sehr geringem Maße dazu beitragen, das Insektensterben zu verhindern. Bei den Bremer Gartenfreunden hat er entsprechende Pflanzen gefunden. Nicht nur deshalb sei der erste Eindruck positiv. Trotzdem gibt es auch einen Kritikpunkt. "Ich habe hier einen Garten entdeckt, der sehr viele kahle Stellen hat. Mehr Blumen anstatt offener Flächen wären schön gewesen", resümiert Niemeyer-Lüllwitz.

Ganz genau schaut auch Jury-Vorsitzender Jürgen Sheldon hin. "Für mich als Bremerhavener ist das hier ein Heimspiel. Ich kenne die Anlage schon seit sehr langer Zeit, und das Geschehen im Laufe der Zeit zu begleiten, ist schon sehr spannend", sagt Sheldon. Auch ihn haben die Kleingärtner überzeugt. Es gäbe eine Vielfalt in der Bewirtschaftung mit Gemüse und Blumen. Daneben lobte er auch die Gemeinschaft innerhalb des Vereins.

Ende der Deutschlandreise

Am heutigen Dienstag stehen für die Jury bereits die nächsten Begehungen im schleswig-holsteinischen Kellinghusen sowie in Hamburg an. Am Donnerstag endet die Deutschlandreise der Juroren mit einer ersten Beratung. Ob der Kleingärtnerverein Fuchsberg auch in diesem Jahr wieder prämiert wird, stellt sich erst im Dezember heraus. Dann vergeben die Stifter die Preise in Berlin. Die Bremer Kleingärtner rechnen sich gute Chancen aus. Sie waren mit ihrer Präsentation während des Besuchs der Jury mehr als zufrieden.