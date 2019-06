Nach einer Erstversorgung von Rettungskräften wurde ein Imbiss-Gast in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) (Nicolas Armer/dpa)

Ein 60-jähriger Mann saß am Montagmittag am Klapptisch eines Hähnchengrillwagens, als dieser von einem Kleintransporter gerammt wurde. Das berichtet die Polizei Bremen. Der Fahrer des Ford Transit war dabei, den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Holsteiner Straße in Bremen-Walle zu verlassen, als er an die Markise des Grillwagens stieß und diesen verschob. Infolgedessen stürzte der 60-jährige Imbiss-Gast zu Boden und fiel auf den Kopf. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr konnte von der Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Darüber hinaus verletzte sich ein 37-Jähriger Mitarbeiter des Grillwagens, der sich beim Zusammenstoß die Hand mit herumspritzendem Frittier-Fett verbrühte. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (var)