Nach knapp zwei Stunden wurde die Sitzblockade geräumt. (Sarah Haferkamp)

Großer Tumult am Montagmittag in der Geschäftsstelle des Energieversorgers SWB: Rund 30 Aktivisten des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ besetzten für rund zwei Stunden die Räume und blockierten die Eingänge für die Kunden. Begleitet wurde die Aktion von einem großen Aufgebot der Polizei. Die Aktion ist Teil der bundesweiten Aktionswoche des Bündnisses, mit der sie gegen die Ergebnisse der Kohlekommission protestieren, die einen Kohleausstieg erst ab 2038 beschlossen hat.

Mit Plakaten und einer Sitzblockade setzen sich die Aktivisten für einen vorzeitigen Kohleausstieg ein. (Sarah Haferkamp)

"Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es auch in Bremen Unternehmen gibt, die Profit auf Kosten des Klimas schlagen", so Kilian Schneider, Sprecher der Aktivisten vor Ort. Gegen 13.45 Uhr beendeten Beamte der Polizei Bremen die Sitzblockade und trugen die Protestler ins Freie. Bereits am vergangenen Freitag protestierten Aktivsten des Bündnisses vor dem Kohlekraftwerk in Hastedt.