Das Klimahaus in Bremerhaven begeht sein zehnjähriges Bestehen unter anderem mit einem Familienfest. (Jan Rathke)

Auf Wunsch der Planer des Klimahauses unternahm der Bremer Architekt Axel Werner vor einigen Jahren eine Weltreise entlang des achten Längengrads Ost. Wer es ihm nachmachen möchte, muss aber nicht ganz so viele Kilometer absolvieren: Das Klimahaus in Bremerhaven stellt die Route sowie die Bilder und Menschen nach und lädt auf 11.500 Quadratmetern zu einer Expedition durch die Klimazonen rund um den Globus ein.

Das ist nur eine der Attraktionen des Klimahauses, das an diesem Wochenende, 29. und 30. Juni, sein zehnjähriges Bestehen feiert. Eröffnet wird das Fest schon am Donnerstag, 27. Juni, mit einem klimapolitischen Symposium unter dem Titel „Von Kopenhagen nach Katowice und weiter“. Dabei diskutieren renommierte Klimaexperten von 10 bis 17 Uhr über die jüngsten Erkenntnisse der Klimaforschung, außerdem berichten Klimazeugen über die spürbaren Auswirkungen der Erderwärmung.

Die erste Idee für die Erlebniswelt in Bremerhaven ist schon älter als zehn Jahre: Sie kam dem heutigen Geschäftsführer Arne Dunker bereits im Jahr 2000. Neun Jahre dauerte es dann, bis die Stahlkonstruktion des Ausstellungshauses die ersten Besucher bestaunen konnten. Heute kommen jährlich rund 4,5 Millionen Gäste hierher und erleben die Tier- und Pflanzenwelt – von der Schweiz und Sardinien über die afrikanische Wüste und die Antarktis bis auf die Halligen.

Es gibt nicht nur viele Informationen über das Klima, die Auswirkung des Klimawandels und unterschiedliche Kulturen, sondern vor allem interaktive Angebote, wie die Möglichkeit, sich im Melken auszuprobieren oder die Überreste eines Dinosauriers aus dem Sand auszugraben. Das Klimahaus bietet damit für alle Generationen die Möglichkeit, das Wissen zu dem Themenkomplex zu erweitern. Geschäftsführer Dunker und seine 145 Mitarbeiter verfolgen mit den detailverliebten Exponaten das Ziel, das Umweltbewusstsein zu schärfen. Das hat sich gelohnt: Im Jahr 2016 und 2018 erhielt das Klimahaus eine Auszeichnung für die strukturelle Umsetzung von Bildung und nachhaltiger Entwicklung von der Deutschen Unesco-Kommission.

Anlässlich des runden Geburtstags laden die Akteure am kommenden Wochenende zu einem großen Familienfest ein. Im und um das Klimahaus gibt es am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr viele Angebote und Aktionen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sowie eine große Auswahl an süßen und herzhaften Leckereien. Vereine, Verbände und Partner des Klimahauses stellen sich vor und laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Auf einer Bühne tragen diverse Künstler und musikalische Acts zum Gelingen des Familienfests bei. Der Eintritt ist frei. Zusätzlich bietet das Klimahaus Ermäßigungen für den Besuch der Ausstellung: Zehnjährige kommen gratis hinein, alle anderen erhalten zehn Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.