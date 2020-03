Preis der Organisation Leading Culture Destination Awards wird auch als "Oscar für Museen" bezeichnet. (Marcus Meyer)

Das Klimahaus Bremerhaven hat den international ausgelobten Preis der Organisation Leading Culture Destination Awards (LCD) gewonnen. Der Preis ehrt weltweit besondere Angebote aus verschiedenen Kulturbereichen und wird auch als „Oscar für Museen“ bezeichnet. In der Kategorie „Klima“ belegte das Klimahaus den ersten Platz. Nach fünf Jahren in London gastierte die internationale Preisverleihung am Mittwochabend zum ersten Mal in Berlin.

Arne Dunker, Gesellschafter und Geschäftsführer des Klimahauses, sagte über den im Kulturforum der Berliner St. Matthäus-Kirche verliehenen Preis: „Als Klimahaus freuen wir uns sehr über diese Auszeichnung, die uns in unserer Arbeit bestätigt und zeigt, dass moderne Wissens- und Erlebniswelten heute wichtige gesellschaftliche Aufgaben verfolgen und ihre Nachricht senden müssen, um wirksam zu sein.“ Im Rahmen der Veranstaltung habe das Klimahaus seine Arbeit Künstlern, Architekten und Kreativschaffenden aus der ganzen Welt vorstellen und den Museums- und Kulturstandort Bremerhaven bewerben können, teilt das Museum mit.

Das Klimahaus wurde von einer achtköpfigen internationalen Jury, bestehend aus Künstlern, Journalisten und Museumsverantwortlichen zum Kategoriesieger gewählt. In der gleichen Kategorie waren die US-amerikanische Bewegung „Not An Alternative“, das New Yorker „Climate Museum“ und das „Jockey Club Museum of Climate Change“ nominiert. Der LCD-Preis, der vom Berliner Senat durch die Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe unterstützt wird, hat sich dem Klimahaus zufolge zum Ziel gesetzt, die Vernetzung zwischen wichtigen Akteuren aus den Bereichen Kultur und Reise zu stärken.