Wie kann Klimaschutz an Schulen aussehen? Dies präsentierten Schüler zusammen mit Bildungssenatorin Claudia Bogedan und der Klimaschutzagentur. (Karsten Klarna)

Der Letzte macht das Licht aus. Auf der Toilette den kleinen und nicht den großen Knopf der Spülung drücken. Und LED statt Glühbirnen benutzen. Das lernen die Kinder an der Grundschule am Halmerweg in Gröpelingen. Die Schule setzt seit 2010 verstärkt darauf, Ressourcen zu sparen und das auch ihren Schülern im Alltag zu vermitteln.

Die Schule am Halmerweg ist eine von 58 Bremer Schulen, die sich im Rahmen des Projekts „3/4 plus“ für Klimaschutz einsetzen: Die Schulen sparen Strom, Wasser und Wärme, bringen ihren Schülern aber auch in speziellen Projekten nahe, wie man Ressourcen sparen kann. Kooperationspartner sind für die Schulen dabei neben Bildungs- und Umweltbehörde die gemeinnützige Bremer Klimaschutzagentur Energiekonsens und der Umweltverband BUND.

Gespartes Geld geht zum Teil an die Schulen zurück

2018 haben diese Schulen nach Angaben der Bildungsbehörde insgesamt 5800 Megawattstunden Wärme, 505 Megawattstunden Strom und 2800 Kubikmeter Wasser eingespart. In einem Jahr wurden mehr als 1400 Tonnen Kohlendioxid weniger erzeugt, sagt Energiekonsens-Geschäftsführer Martin Grocholl. Zudem wurden 322.000 Euro gespart. Knapp die Hälfte dieses Betrags fließt an die Schulen zurück: 160.000 Euro wurden zuletzt in Form von Prämien an die Schulen ausgezahlt.

Doch wie kann Klimaschutz an Schulen konkret aussehen? Die Grundschule am Halmerweg hat das am Montag gemeinsam mit Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) und der Klimaschutzagentur präsentiert. Die Grundschule verbrauchte 2018 im Vergleich zum Vorjahr 29 Prozent weniger Strom. Das führt Schulleiterin Angela Heidrich vor allem auf die Sanierung von drei Gebäuden zurück: „Wir haben jetzt zum Beispiel in den Fluren Bewegungsmelder, das heißt, das Licht geht von alleine an und wieder aus, wenn niemand im Flur ist.“ Neue Toiletten würden zudem zu weniger Wasserverbrauch führen.

Zum Thema Klimaschutz gibt es Heidrich zufolge zwei Projekttage pro Jahr, an denen Schüler lernen, wie kostbar Wasser ist und wie sie Energie clever nutzen können. „Schüler erfahren zum Beispiel, wie viel Strom verbraucht wird, wenn ihre Playstation im Stand-by-Modus ist“, sagt die Schulleiterin. Zudem gibt es einen Schulgarten, in dem Schüler Obst ernten und Kartoffeln anbauen können – als Teil des Sachkundeunterrichts, aber auch in einer Garten-AG. „Die Folgen des Klimawandels bewegen uns alle„, sagt Senatorin Bogedan. “Praxisnah und altersgerecht lässt sich Umweltbildung besonders gut umsetzen.“

Die Grundschule am Halmerweg und ihr Hausmeister bekamen eine Prämie von rund 1500 Euro für ihre Energiesparmaßnahmen. Das Geld nutzte die Schule zum Beispiel, um eine Wasserpumpe zu reinigen, mit der ein kleines Grundstück bewässert wird: Die Schule möchte ihren Schulgarten erweitern.

Das Projekt „3/4 plus“ gibt es seit 1994. Es ist laut Behörde eines der ersten Schul-Energiespar-Projekte in Deutschland.