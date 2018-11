Die gestiegenen Fallkosten für Klinikbehandlungen in Bremen sind laut Krankenhausgesellschaft Bremen keine ungewöhnliche Entwicklung. Vielmehr lasse sich die Steigerung mit den Personalkosten und der Leistungsstruktur in Bremen erklären. (Ingo Wagner/dpa)

Die gestiegenen Fallkosten für Klinikbehandlungen in Bremen sind laut Krankenhausgesellschaft Bremen keine ungewöhnliche Entwicklung. Vielmehr lasse sich die Steigerung mit den Personalkosten und der Leistungsstruktur in Bremen erklären. Am Montag hatte das Statistische Bundesamt neue Daten zu den durchschnittlichen Fallkosten herausgegeben, nach denen Bremen mit 5111 Euro pro Behandlungsfall im bundesweiten Vergleich auf Platz zwei hinter Hamburg landete. Die Fallkosten sind laut Statistik allerdings in ganz Deutschland um knapp 3,9 Prozent gestiegen.

Uwe Zimmer, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Bremen, macht die Kostensteigerung an drei Faktoren fest: Zunächst seien in den vergangenen Jahren die Personalkosten, vor allem für Pflegekräfte, durch neue Tarifverträge deutlich gestiegen. Außerdem spiegelten die genannten 5111 Euro eine bereinigte Rechnung, bei der die Kosten für Ambulanzen sowie Forschung und Lehre abgezogen werden.

Von diesen Abzügen profitieren vor allem Länder mit Unikliniken: Ohne diese Abzüge liegen beispielsweise in Berlin die Bruttofallkosten bei 6113 Euro, in Bremen bei 5371 Euro. Zuletzt spiele der sogenannte Schweregrad eine entscheidende Rolle: Durch die spezialisierte Krankenhausversorgung würden immer mehr Menschen mit schweren Erkrankungen auch aus dem Umland in Bremen behandelt. Das steigere entsprechend die Kosten.

Jörn Hons, Sprecher der AOK Bremen/Bremerhaven, dem größten Krankenversicherer im Land, bestätigt diese Einschätzung: „Die hohe Mitversorgung ist ein wichtiger Faktor.“ Knapp 32 Prozent der Patienten in Bremen kommen demnach aus Niedersachsen. Außerdem mache das Personal einen großen Teil der Fallkosten aus, weshalb eine Steigerung normal sei. Darüber hinaus wachse die Bevölkerung, was automatisch zu mehr Krankenhausaufenthalten führe – allein schon, weil mehr Kinder in Krankenhäusern auf die Welt kämen.