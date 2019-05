Am 15. Mai soll der Neubau des Klinikums Bremen Mitte in Betrieb genommen werden. Noch fehlt jedoch die Betriebserlaubnis der Baubehörde. (Christina Kuhaupt)

Wenige Tage vor der geplanten Inbetriebnahme des neuen Klinikums Mitte stehen die Vorbereitungen unter hohem Zeitdruck. Wie der WESER-KURIER erfuhr, liegt bisher noch keine Betriebserlaubnis der Baubehörde für den Neubau vor. Beim städtischen Krankenhausverbund Gesundheit Nord (Geno) hofft man auf grünes Licht in der kommenden Woche – es käme fast gleichzeitig mit dem Eröffnungsfestakt, der für den 10. Mai angesetzt ist. Fünf Tage später sollen die ersten Patienten auf die neuen Stationen verlegt werden.

„Klar ist das nicht großzügig bemessen“, sagt der Abteilungsleiter im Bauressort, Reinhard Viering, mit Blick auf die kurze Zeitspanne, die für die noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen zur Verfügung steht. Er sei aber zuversichtlich, dass es klappt. Geno-Sprecherin Karen Matiszick bestätigt: „Wir können uns nicht zurücklehnen.“ Die letzten Vorbereitungen für den Start des medizinischen Betriebs im Klinik-Neubau an der Bismarckstraße liefen „unter Hochdruck“. Dazu zählten Endabnahmen sicherheitsrelevanter Elemente wie Notstrom, Aufzüge, Lüftung und Brandmeldeanlagen – sowohl einzeln als auch im Zusammenspiel.

Zuletzt hatte sich der Stress für die Umzugslogistiker des größten Bremer Krankenhauses deutlich gesteigert. Denn ungeachtet noch ausstehender, erheblicher Restarbeiten war der Tag für die klinische Inbetriebnahme des Neubaus im Herbst vergangenen Jahres auf den 15. Mai festgelegt worden. Es ist ein politisch motivierter Termin. Der Senat im Allgemeinen und Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) im Besonderen wollen wenige Tage vor der Bürgerschaftswahl zeigen, dass Bremens größtes öffentliches Hochbauprojekt, das jahrelang mit Verzögerungen und erheblichen Kostensteigerungen behaftet war, doch noch zu einem guten Ende kommt.

Während alle Blicke auf den Neubau des Klinikums Mitte gerichtet sind, hat die Gesundheit Nord als Dachgesellschaft der vier kommunalen Krankenhäuser schon wieder mit roten Zahlen zu kämpfen. Die Geno ist wirtschaftlich schlecht ins Jahr 2019 gestartet, wie aus einer vertraulichen Vorlage für den Controlling-Ausschuss der Bürgerschaft hervorgeht. Für Januar und Februar steht ein Minus von 2,5 Millionen Euro zu Buche. An zu wenigen Patienten lag es nicht.

Umfang der teuren Leiharbeit weiterhin zu hoch

Die vier Häuser in Mitte, Nord, Ost und Links der Weser behandelten gut 16.000 stationäre Fälle und damit etwa ein Prozent mehr als geplant. Allerdings blieb der sogenannte Casemix-Index, der die durchschnittliche Fallschwere angibt und etwas über die Höhe der Einnahmen aussagt, unternehmensweit unter den Erwartungen. Nach wie vor schafft es der Klinikverbund auch nicht, den Umfang der teuren Leiharbeit deutlich zu senken.

Mit einer Million Euro lagen die Ausgaben für von Leiharbeitsunternehmen zur Verfügung gestellte Ärzte oder Pfleger rund doppelt so hoch, wie ursprünglich kalkuliert. Die Geno-Chefetage glaubt dennoch, ihre wirtschaftlichen Ziele für 2019 bis Dezember erreichen zu können. Die Finanzbehörde hält dies allerdings für „sehr ambitioniert“, wie es in der Vorlage für den Controlling-Ausschuss heißt – eine höfliche Umschreibung für: ziemlich ausgeschlossen.

Was die Leiharbeit angeht, macht Unternehmenssprecherin Matiszick keine Umschweife: „Wir haben tatsächlich immer noch Probleme, ausreichend eigenes Personal zu finden und die Leiharbeitsquote entsprechend zu reduzieren.“ Die Geno müsse als Arbeitgeber attraktiver werden. Einen gewissen Schub erwarte man sich in dieser Hinsicht vom Start des neuen Klinikums Mitte. Dieser hochmoderne medizinische Komplex sei natürlich ein besserer Arbeitsplatz als die über das Krankenhausgelände an der St.-Jürgen-Straße verstreuten Altbauten.

Aber auch an den drei anderen Geno-Standorten soll im Laufe der Jahres ein ganzes Bündel an Maßnahmen helfen, die Situation des gesamten Unternehmens zu verbessern. In dem Papier für den Controlling-Ausschuss werden einige Beispiele genannt: mehr kardiologische Anästhesisten, Kardio-Techniker und Pflegepersonal für das Klinikum Links der Weser, um die dortigen intensivmedizinischen Kapazitäten besser auslasten zu können. Für das Klinikum Bremen-Ost werden der Wiederaufbau der Allgemeinchirurgie und der Ausbau von neurologischer Frührehabilitation und Altersmedizin in dem Papier aufgeführt.