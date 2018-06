Laut Masterplan für das Focke-Museum könnte in der Ausstellungsbereich "Was Bremen bewegt" in ein paar Jahren so aussehen. (Focke-Museum)

Der Masterplan für die Neugestaltung des Bremer Focke-Museums steht und nun ist auch dessen Finanzierung auf den Weg gebracht: Insgesamt 9,2 Millionen Euro soll es am Ende kosten, die Daueraustellung zu erweitern und das Haus dafür entsprechend umzubauen. Die Hälfte des Geldes übernimmt der Bund. Das steht seit Mittwoch fest. Die Mitglieder der Haushaltsausschusses der Bundesregierung haben den Plänen am Nachmittag zugestimmt. Die restlichen knapp 4,6 Millionen Euro teilen sich die Stadt Bremen und das Museum. Das bestätigten sowohl das Kulturressort als auch die kaufmännischen Geschäftsführerin des Focke-Museums, Swantje Markus, gegenüber dem WESER-KURIER.

"Nun ging alles viel schneller als gedacht", sagt Markus. Zwar gebe es die Pläne schon länger, aber erst vor wenigen Wochen habe man die entsprechenden Anträge in Berlin eingereicht. "Wir waren zufällig zur richtigen Zeit mit der richtigen Unterstützung am Start", sagt Markus. Tatsächlich rutscht das Focke-Museum nun noch in den Haushaltsplan des Bundes für 2018. Für die Beratungen des Haushaltsausschusses lägen jedes Jahr lange Wunschlisten zur Unterstützung kultureller Einrichtungen in ganz Deutschland vor, sagt Sarah Ryglewski (SPD). "Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass das Focke-Museum überzeugen konnte." Die Bremer Bundestagsabgeordnete hatte sich in Berlin dafür eingesetzt, dass die Zuwendungen im Bereich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien nach Bremen kommen.

Derzeit bilden die gut 77 000 Exponate aus Ausstellung und Magazinen des Museums "das Gedächtnis der Stadt". Die Ausstellung, so sieht es der Masterplan vor, soll in Zukunft in drei Abschnitte unterteilt werden: Was Bremen bewegt, was Bremen zusammenhält und wie Bremen gewachsen ist. Die Zeitachse startet in den Anfängen der Hansestadt und endet im Hier und Jetzt. Vor allem Exponate aus der Zeit seit 1945 waren im Vergleich mit Stücken aus der Zeit davor unterdurchschnittlich in der Ausstellung vertreten. Bis in die letzten Feinheiten werde die neue Ausstellung erst noch konzipiert. "Aber unsere Magazine sind voll bis unters Dach", sagt Markus. Sie freue sich darauf, dass das Museum künftig Themenfelder wie Migration oder den wirtschaftlichen Ab- und Aufschwung der Stadt verstärkt zeigen könne. Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), der auch Kultursenator ist, freut sich über die guten Nachrichten aus Berlin: "Das ist eine tolle Chance für Bremen und eine gute Voraussetzung, um jetzt die nötigen Mittel einzuwerben." Man werde das Verfahren nun mit allen Beteiligten vorantreiben, er werde die Kulturstaatsrätin bitten, den Prozess administrativ zu begleiten.

Ziel der Umbaumaßnahmen, die – wenn alles nach Plan läuft – Ende 2022 bei nahezu durchgängig laufendem Betrieb abgeschlossen sein sollen, ist laut Markus, dass das Focke-Museum noch sichtbarer wird "als Ort für Bremerinnen und Bremer". Dazu sollen in einem Anbau ein neues Café und ein Gastraum entstehen, die auch für Veranstaltungen außerhalb der Öffnungszeiten des Museums genutzt werden können. Markus: "Wir wünschen uns den Charakter eines Bürgerzentrums." Gleichzeitig soll die Ausstellungsfläche deutlich vergrößert werden, indem beispielsweise die bisherigen Innenhöfe miteinbezogen werden und ein Dach bekommen.

Das Geld des Bundes allein reicht für diese Arbeiten nicht aus. Gut 2,3 Millionen Euro trägt die Stadt bei. "Die Planungsmittel sind im laufenden Haushalt des Focke-Museums vorgesehen, damit der Senat rechtzeitig zur neuen Haushaltsaufstellung die Realisierungschancen bewerten kann. Die bisherige Planung des Senats sah einen Beginn der Realisierung nicht vor 2020 vor", erklärt Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD). Das Museum muss die gleiche Summe ebenfalls aufbringen. "Wir werden uns auf jeden Fall Sponsoren suchen", sagt Markus. Vorstellbar sei ein ähnliches Modell wie bei der Kunsthalle, deren Umbau als Paradebeispiel für ein funktionierendes Public Private Partnership, also einem Zusammenspiel aus privaten Investoren und öffentlichen Zuschüssen, gilt.

Dass sich etwas im Focke-Museum tun soll, steht schon seit Längerem fest. So hatte die rot-grüne Landesregierung bereits in ihrem Koalitionsvertrag von 2015 festgehalten, dass die Modernisierung der Ausstellung gemeinsam mit Privaten realisiert werden sollten. Emigholz: "Der Ausstellungsbereich entspricht nicht mehr zeitgemäßen Standards und muss aktualisiert und modernisiert werden."

Auch die Besucherzahlen des Focke-Museums sprechen dafür, dass das Haus eine Frischekur benötigt: Im vergangenen Jahr kamen noch knapp 45 000 Menschen in die Ausstellung. Damit war es nach der Kunsthalle und dem Übersee-Museum zwar das am drittmeisten frequentierte Museum in der Stadt. Auch, weil nach Angaben der Geschäftsführerin die Sonderausstellungen wie zuletzt "Protest und Neuanfang – Bremen nach 68" immer gut laufen und Kinder und Jugendliche auch dank Sponsoren und des Vereins von Freunden des Focke-Museums des Museums freien Eintritt haben. Allerdings: Noch gut zehn Jahre zuvor besuchten knapp 100 000 Gäste die Ausstellung im Focke-Museum. Ähnliches ist auch von der Kulturstaatsrätin zu hören: Wenn sich keine Dauerausstellung abspiele, seien sinkende Zuschauerzahlen die Folge. "Deshalb gibt es Handlungsbedarf", sagt sie. Ab Mitte Oktober will das Haus nach eigenen Angaben nun noch seine neue Sonderschau "Experiment Moderne – Bremen nach 1928" eröffnen, danach soll es in die inhaltliche Arbeit für das neue Konzept gehen.