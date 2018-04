Matthias Güldner rügt den Landesvorstand dafür, die Spitzenpositionen auf der Grünen-Liste faktisch vergeben zu haben, „ohne dafür ein Mandat zu haben“. (dpa)

Bei den Grünen schlagen die jüngsten Personalentscheidungen weiter Wellen. Der Landesvorstand sah sich am Wochenende veranlasst, auf Kritik aus der Partei zu reagieren. Wie berichtet, hatten der Schwachhauser Beiratspolitiker Dietrich Heck und der Bürgerschaftsabgeordnete Matthias Güldner ihrer Verärgerung über die geplante Aufstellung für die Wahl 2019 Luft gemacht.

Auslöser war die Empfehlung des Landesvorstands an die Parteibasis, Finanzsenatorin Karoline Linnert erneut zur Spitzenkandidatin zu machen und die Plätze zwei und drei auf der Landesliste für die Abgeordnete Maike Schaefer und Sozialsenatorin Anja Stahmann vorzusehen. Die drei ersten Listenplätze ausschließlich mit Frauen zu besetzen, sei „satzungskonform und keine Männerdiskriminierung“, hieß es am Wochenende in der Erklärung des Landesvorstandes.

„Eine Positionierung in dieser Frage war unsere Aufgabe. Wir haben Respekt dafür, wenn jemand unsere Entscheidung für falsch hält“, gestand Vorstandssprecherin Alexandra Werwath den Kritikern zu. Matthias Güldner hat unterdessen auf seiner privaten Website nachgelegt. Er rügt den Landesvorstand dafür, die Spitzenpositionen auf der Grünen-Liste faktisch vergeben zu haben, „ohne dafür ein Mandat zu haben“.

Das Gleiche gelte für Anwartschaften auf Senatorinnenposten nach der Bürgerschaftswahl 2019. Aus Protest will sich Güldner, der die Bildungspolitik seiner Bürgerschaftsfraktion verantwortet, bis auf Weiteres nicht mehr an der programmatischen Arbeit der Partei beteiligen. „Alles andere muss ich noch einen Moment auf mich wirken lassen“, so Güldner.