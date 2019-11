Am Dienstag kam es in einer Gröpelinger Kneipe zu einer Auseinandersetzung. (Patrick Seeger/dpa)

Zwei Männer gerieten am Dienstagabend in einer Auseinandersetzung in einer Gröpelinger Kneipe. Wie die Polizei mitteilte, saß ein 45-Jähriger gegen 22.30 Uhr mit einem Unbekannten an der Theke des Lokals an der Ritterhuder Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen gingen die Männer aufeinander los. Als eine Angestellte die Polizei rufen wollte, flüchtete der Unbekannt in Richtung Gröpelinger Heerstraße. Der 45-Jährige erlitte eine Schnittwunde im Gesicht und wurde im Krankenhaus behandelt.

Der Tatverdächtige soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und einen beigen Pullover getragen haben. Zudem soll er eine Halbglatze haben. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.