Innenstadt und Burglesum

Kneipenschlägerein mit Gläsern und Blumentopf

Am Wochenende ist es zu zwei Schlägerein in Bremer Kneipen gekommen. In Burgleseum bewarfen sich Kneipenbesucher mit einem Blumentopf, in der Innenstadt prügelten zehn Männer aufeinander ein.