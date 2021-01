Eine junge Schneiderin aus Sierra Leone näht an einer "Lionbag". (privat)

Oft sammeln sich in Schubladen und Kästen Knöpfe, für die keiner mehr Verwendung hat. Doch genau die fehlen jungen Frauen in Kamakwie im Norden von Sierra Leone für ihre Recyclingtaschen, berichtet Sarah von Oppeln-Bronikowski. Sie wären für Knopf-Spenden unendlich dankbar. Denn sie würden in einem der dortigen Berufsschule angegliederten Trainings- beziehungsweise Gründerzentrum sogenannte „Lionbags“ produzieren, berichtet die Bremerin. Das sind modische Tragetaschen aus gebrauchten, leeren Kunststoff-Zementsäcken und bunten afrikanischen Stoffen.

Die 29-Jährige hat sich eine „Lionbag“ im Internet gekauft und will das faire, nachhaltige und soziale Projekt wegen der Idee dahinter unterstützen. Mit ihrer Näharbeit für die Recyclingtaschen verdienen ihrer Kenntnis nach die jungen Frauen das Vierfache des Durchschnittseinkommens in einem der ärmsten Länder dieser Welt, wo es nach der Schule keine Jobs gibt. Ein deutscher Verlag importiert die Taschen und bewahrt die jungen Frauen damit vor Prostitution beziehungsweise Flucht nach Europa.

„Auch gut erhaltene Schnallen und funktionierende Reißverschlüsse werden händeringend gesucht“, berichtet Sarah von Oppeln-Bronikowski. Sie sammelt die gespendeten Knöpfe, Schnallen und Reißverschlüsse für das faire, nachhaltige und soziale Hilfsprojekt und sorgt dafür, dass diese Spenden bei nächster Gelegenheit mit nach Westafrika mitgenommen werden.

Die Knopf-Spenden können bei Sarah von Oppeln-Bronikowski abgegeben oder ihr zugeschickt werden: Theodor-Strom-Straße 75, 28201 Bremen. Mehr Infos zu dem Projekt gibt es online unter www.lionbag.de.

Weitere Informationen

Die Knopf-Spenden können bei Sarah von Oppeln-Bronikowski abgegeben oder ihr zugeschickt werden: Theodor-Strom-Straße 75, 28201 Bremen. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es im Internet unter www.lionbag.de.